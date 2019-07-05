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Под Киевом подросток случайно ранил брата из винтовки (фото)
В селе Подолье (Барышевский район Киевской области) 14-летний подросток ранил своего двоюродного брата из пневматической винтовки. Ранее в Житомирской области мужчина ранил из ружья подростка, находившегося на территории соседнего домовладения.
Как сообщают в ГУНП в Киевской области, мальчик, воспользовавшись отсутствием в доме своего дяди, взял его винтовку и начал стрелять по столбику, стоящему на улице возле дома. Промахнувшись, он ранил в ногу своего 13-летнего двоюродного брата, который живет в соседнем доме и вышел на улицу прогуляться.
«Ребенку была оказана медицинская помощь, его доставили в больницу с пулевым ранением нижней части левой голени», — сообщают в областной полиции.
Хоть потерпевшая сторона и отказалась от претензий, к родственникам мальчика, взявшего ружье, возникли вопросы у службы ювенальной превенции. Подчеркивается, что если бы его дядя спрятал ружье подальше от детей, ЧП могло бы и не быть.
«Полиция обращается ко всем взрослым и родителям с просьбой не оставлять опасные вещи и предметы в легкодоступных местах. Ведь на каникулах дети всегда ищут себе развлечения, иногда очень опасные», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Переяславе-Хмельницком похоронили 5-летнего мальчика, которого смертельно ранили в голову полицейские, развлекавшиеся стрельбой в свободное от службы время.
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