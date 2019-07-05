Здоровье и медицина

Впитывает влагу и сохраняет прохладу: какая одежда лучше всего защитит в жаркую погоду

Какую одежду выбирать в жару, чтобы было комфортно? Конечно, свободную, из натуральных тканей. И хотя сейчас в моде черный цвет, днем лучше отдавать предпочтение светлым тонам, тогда на солнце будет не так жарко. А темные наряды лучше выгуливать вечером или в пасмурную и дождливую погоду. Правда, нужно помнить, что погода летом может меняться мгновенно. Если вы вышли на улицу в темном наряде в сильный дождь, то уже спустя полчаса может выглянуть жаркое солнце. У вас повысится риск перегрева и даже может развиться тепловой удар. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что пить, есть и как одеваться при температуре за 30.

Одежда летом не должна быть облегающей, иначе будет очень жарко. Многие предпочитают майки, короткие юбки или платья. Но чем больше открытых участков кожи, тем больше ультрафиолета попадет на нее и тем сильнее она нагревается.

Также желательно выбирать ткани, которые не меняют цвет при намокании. Если вы вспотеете, в такой одежде не будете испытывать дискомфорт.

Натуральные ткани — шифон, светлый тонкий хлопок, а также штапель (комбинация хлопка и вискозы).

Хлопок — наиболее популярная ткань. Она мягкая, не раздражает кожу, хорошо впитывает влагу и сохраняет прохладу.

Лен считается идеальной тканью для лета, так как долго сохраняет прохладу. Он хорошо впитывает влагу, правда, быстро мнется.

Изделия из натурального шелка очень комфортно носить летом, так как они очень легкие, невесомые и прохладные. Однако на шелке надолго остаются пятна от влаги и пота. Такие же тонкие и легкие блузки и платья из шифона.

Сатин выглядит так же дорого, как и шелк, но доступнее по цене. Он не мнется, выдерживает большое количество стирок, не вызывает аллергии.

Ситец тоже всегда в моде. Одежда из этой легкой хлопчатобумажной ткани смотрится довольно просто, но в ней очень комфортно летом.

Батист невесомый, изделия из него очень тонкие и будут как нельзя кстати в сильную жару.

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