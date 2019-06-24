- 08:59 Меган Маркл раскритиковали за изменение дизайна помолвочного кольца, куда она вставила больше бриллиантов
- 08:50 Возле крупного города на Житомирщине вторую неделю горит мусорка: фото и видео
- 08:33 Сын погибшего в автокатастрофе футболиста подписал контракт с «Реалом»
- 08:23 России разрешили вернуться в ПАСЕ: какие страны голосовали "за", а какие "против"
- 08:02 Родные бывшей невесты Владимира Кличко мечтают упечь в тюрьму ее агрессивного бойфренда
- 07:45 Где смотреть онлайн Европейские игры: расписание телетрансляций 25 июня
- 07:43 Машина буквально взлетела в воздух: жуткое ДТП в Киеве попало на видео
- 07:43 Изменения в правилах футбола: что нужно знать
- 07:39 Проблемы с дыханием и депрессия: как автомобильные пробки влияют на здоровье водителя и пассажиров
- 07:25 Новые тренды в летнем маникюре: идеи стильного дизайна
- 07:01 Аласания больше не возглавляет Суспильное: что произошло
- 06:55 Повышение пенсий в июле: в Кабмине объяснили, кто получит не менее 2 тысяч грн
Проблемы с дыханием и депрессия: как автомобильные пробки влияют на здоровье водителя и пассажиров
Пробки на дорогах, в которых многие проводят время утром, добираясь на работу, и вечером, возвращаясь домой, могут стать причиной проблем со здоровьем. Об этом заявили специалисты Университета Суррея (Англия). Во-первых, переживания по поводу опоздания вызывают стресс (ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что затяжной стресс может привести к нарушениям сердечного ритма). А если такое состояние человек испытывает часто, у него на каком-то этапе может случиться нервный срыв, развиться депрессия.
Во-вторых, вредные вещества, скапливающиеся в воздухе, когда много машин останавливается впритык друг к другу, проникают в салон транспортных средств, что грозит возникновением у водителей и пассажиров проблем с дыханием и других неприятностей, связанных со здоровьем.
Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалисты советуют закрывать окна машины, а также выключать вентиляторы или кондиционеры. Однако, например, в жаркую погоду воспользоваться таким советом будет сложно. В идеале эксперты рекомендуют оборудовать автомобиль угольными фильтрами, работающими по принципу противогаза.
Когда машина застревает в пробке, уровень вредных веществ в салоне повышается на 40 процентов, считают специалисты. Угарный газ и оксид углерода связывают кровь и нарушают ее способность доставлять кислород. Это приводит к временному снижению концентрации внимания и кислородному голоданию.
Также оксиды и диоксиды азота воздействуют на слизистые оболочки глаз, носа и бронхов, вызывая резь и жжение, трудности с дыханием. При длительном воздействии возможно развитие хронического бронхита, воспаления слизистой желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств и депрессии. Оксид азота и некоторые другие вещества могут даже вызывать рак. В выхлопных газах автомобилей есть и другие канцерогены — парафиновые, нафтеновые и ароматические углеводороды.
Считается, что из-за загрязнения воздуха автомобилями каждый год в мире умирает до трех миллионов человек. В одном из отчетов специалистов говорится, что в Европе десять процентов респираторных заболеваний у детей вызвано загрязнением воздуха мелкими частицами.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как спастись от жары: что пить, есть и как одеваться при температуре за 30.
* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...