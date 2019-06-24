Здоровье и медицина

Проблемы с дыханием и депрессия: как автомобильные пробки влияют на здоровье водителя и пассажиров

Пробки на дорогах, в которых многие проводят время утром, добираясь на работу, и вечером, возвращаясь домой, могут стать причиной проблем со здоровьем. Об этом заявили специалисты Университета Суррея (Англия). Во-первых, переживания по поводу опоздания вызывают стресс (ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что затяжной стресс может привести к нарушениям сердечного ритма). А если такое состояние человек испытывает часто, у него на каком-то этапе может случиться нервный срыв, развиться депрессия.

Во-вторых, вредные вещества, скапливающиеся в воздухе, когда много машин останавливается впритык друг к другу, проникают в салон транспортных средств, что грозит возникновением у водителей и пассажиров проблем с дыханием и других неприятностей, связанных со здоровьем.

Чтобы обезопасить себя от нежелательных последствий, специалисты советуют закрывать окна машины, а также выключать вентиляторы или кондиционеры. Однако, например, в жаркую погоду воспользоваться таким советом будет сложно. В идеале эксперты рекомендуют оборудовать автомобиль угольными фильтрами, работающими по принципу противогаза.

Когда машина застревает в пробке, уровень вредных веществ в салоне повышается на 40 процентов, считают специалисты. Угарный газ и оксид углерода связывают кровь и нарушают ее способность доставлять кислород. Это приводит к временному снижению концентрации внимания и кислородному голоданию.

Также оксиды и диоксиды азота воздействуют на слизистые оболочки глаз, носа и бронхов, вызывая резь и жжение, трудности с дыханием. При длительном воздействии возможно развитие хронического бронхита, воспаления слизистой желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистых заболеваний, нервных расстройств и депрессии. Оксид азота и некоторые другие вещества могут даже вызывать рак. В выхлопных газах автомобилей есть и другие канцерогены — парафиновые, нафтеновые и ароматические углеводороды.

Считается, что из-за загрязнения воздуха автомобилями каждый год в мире умирает до трех миллионов человек. В одном из отчетов специалистов говорится, что в Европе десять процентов респираторных заболеваний у детей вызвано загрязнением воздуха мелкими частицами.

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* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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