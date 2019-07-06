В Украине накрыли онлайн казино, управляемые из Европы (фото)

Происшествия

Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции задержали группу лиц, которая наладила в Украине работу сети онлайн-казино. Ранее полицейские рассекретили имя создателя онлайн-казино Azino777 с самой широкой рекламой в интернете.



Как сообщили в Нацполиции, правоохранителями было установлено местонахождение транзитного сервера, с которого осуществлялось администрирование трех онлайн-казино.

Площадки этих игорных заведений размещались на территории стран Европы. В Украине казино работало под видом легального распространения государственных лотерей одного из операторов лотерейного рынка.



По информации полицейских, в состав преступной группы входили граждане Украины и одной из европейских стран. Иностранцы обеспечивали непрерывную работу серверного оборудования в странах ЕС.

Были проведены обыски на территории Хмельницкой и Киевской областей (по месту жительства фигурантов, в игорных заведениях и помещениях со спецоборудованием).



В результате была прекращена деятельность 5 игорных заведений, замаскированных под распространителей государственных лотерей. Также остановлена работа транзитного сервера, с которого осуществлялось администрирование. Кроме этого, у правонарушителей изъяты 255 единиц компьютерного и серверного оборудования, а также деньги, полученные от игорного бизнеса, запрещенного в Украине.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 до 680 тысяч гривен.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале, связанном с незаконной деятельностью игорных заведений на территории Одессы и области. А также о том, что одесские активисты «поздравили» хозяев игорных залов фекалиями.









































Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter