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В Украине накрыли онлайн казино, управляемые из Европы (фото)
Оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции задержали группу лиц, которая наладила в Украине работу сети онлайн-казино. Ранее полицейские рассекретили имя создателя онлайн-казино Azino777 с самой широкой рекламой в интернете.
Как сообщили в Нацполиции, правоохранителями было установлено местонахождение транзитного сервера, с которого осуществлялось администрирование трех онлайн-казино.
Площадки этих игорных заведений размещались на территории стран Европы. В Украине казино работало под видом легального распространения государственных лотерей одного из операторов лотерейного рынка.
По информации полицейских, в состав преступной группы входили граждане Украины и одной из европейских стран. Иностранцы обеспечивали непрерывную работу серверного оборудования в странах ЕС.
Были проведены обыски на территории Хмельницкой и Киевской областей (по месту жительства фигурантов, в игорных заведениях и помещениях со спецоборудованием).
В результате была прекращена деятельность 5 игорных заведений, замаскированных под распространителей государственных лотерей. Также остановлена работа транзитного сервера, с которого осуществлялось администрирование. Кроме этого, у правонарушителей изъяты 255 единиц компьютерного и серверного оборудования, а также деньги, полученные от игорного бизнеса, запрещенного в Украине.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 170 до 680 тысяч гривен.
Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале, связанном с незаконной деятельностью игорных заведений на территории Одессы и области. А также о том, что одесские активисты «поздравили» хозяев игорных залов фекалиями.
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