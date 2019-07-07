Украина

Дожди с грозами и потепление: синоптик дала прогноз погоды на 7 июля

В Украине на Ивана Купалы, 7 июля, будет очень интересная синоптическая ситуация с дождями, грозами, ветром и комфортной температурой. Об этом в Facebook пишет известный синоптик Наталья Диденко.

Кроме дождей с грозами на Западе и Севере, частично в Винницкой и Одесской областях, а также в Кропивницком, на остальной территории страны будет сухая теплая погода.

В воскресенье потеплеет до + 25 + 29 градусов, на юге до +30 градусов.

Однако, по словам Диденко, на значительной части Украины, особенно на Севере, будет сильный ветер.

В Киеве 7 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывистый, до сильного, ветер, потепление до + 26 + 28 градусов.

«Отдыхайте телом и душой — такое хорошее лето», — пишет синоптик, отмечая спад жары и комфортные температуры для прогулок.

Как сообщали «ФАКТЫ», после рекордно жаркого июня в Украину возвращается прохладная погода с дождями и грозами. Народные синоптики прогнозируют, что июль в целом будет жарким, а температуры свыше +30 градусов продержатся до середины августа.

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