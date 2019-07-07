- 13:23 В Украине похолодает: синоптик дала прогноз погоды на начало новой недели
- 13:00 В России туристы погибли, катаясь на бензовозе: фото и детали ЧП
- 12:59 «Гром» в Одессе: неизвестный взял в заложники женщину
- 12:59 Боец UFC ударом с колена «вырубил» соперника за пять секунд
- 12:44 Питание "золотое": туристы рассказали правду об отдыхе в Кирилловке
- 12:41 Первая в истории: Украина получила партию нефти из США
- 12:13 Зеленский в Одессе наградил военных моряков и анонсировал назначение нового главы ОГА
- 11:29 Скандальная Лолита засветилась в оккупированном Донецке
- 11:10 Использовал весь магазин: в Киеве застолье закончилось скандалом со стрельбой
- 11:01 Не тратьте время: Порошенко обратился к Зеленскому накануне саммита ЕС в Киеве
- 10:48 Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма: названо условие
- 10:08 Под Киевом обворовали дом известного адвоката
Дожди с грозами и потепление: синоптик дала прогноз погоды на 7 июля
В Украине на Ивана Купалы, 7 июля, будет очень интересная синоптическая ситуация с дождями, грозами, ветром и комфортной температурой. Об этом в Facebook пишет известный синоптик Наталья Диденко.
Кроме дождей с грозами на Западе и Севере, частично в Винницкой и Одесской областях, а также в Кропивницком, на остальной территории страны будет сухая теплая погода.
В воскресенье потеплеет до + 25 + 29 градусов, на юге до +30 градусов.
Однако, по словам Диденко, на значительной части Украины, особенно на Севере, будет сильный ветер.
В Киеве 7 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывистый, до сильного, ветер, потепление до + 26 + 28 градусов.
«Отдыхайте телом и душой — такое хорошее лето», — пишет синоптик, отмечая спад жары и комфортные температуры для прогулок.
Как сообщали «ФАКТЫ», после рекордно жаркого июня в Украину возвращается прохладная погода с дождями и грозами. Народные синоптики прогнозируют, что июль в целом будет жарким, а температуры свыше +30 градусов продержатся до середины августа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.