Украина может восстановить водоснабжение северной части Крыма: названо условие

Политика

Власти оккупированного Крыма за пять лет аннексии так и не нашли альтернативы днепровской воде, ранее поставляемой Украиной по Северо-Крымскому каналу. Они пытаются заменить ее при помощи выкачивания подземных вод и переработки канализационных стоков. По словам бывшего представителя президента Украины в АР Крым Бориса Бабина, Украина может предложить России восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию северной части аннексированного полуострова.

Подобные слухи появляются в последнее время и в соцсетях, где крымчане сообщают, что началась подготовка к приему днепровской воды — власти полуострова занялись чисткой и приведением в порядок сооружений канала.

В комментарии «Громадському» Бабин отметил, что непоставки воды Северо-Крымским каналом — это один из немногих рычагов, которые Украина может применять к российской оккупационной администрации. В среднесрочной перспективе это приведет к уничтожению промышленности региона. Россия, которая понесет огромные убытки, вынуждена будет искать другие формы освоения этих местностей.

Бабин считает, что восстановление водоснабжения Северо-Крымским каналом «будет крахом всех надежд на деоккупацию, это будет государственной изменой в уголовно-правовом смысле, и, конечно, это будет предательством интересов украинского народа».

Бабин считает, что украинская сторона может предложить Кремлю восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию северной части полуострова, что поможет избежать гуманитарной катастрофы.

«Например, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут уезжать в первую очередь», — считает бывший топ-чиновник.

Комментируя «водный» пикет в оккупированном Армянске, который состоялся 5 июля, Бабин заявил, что российская оккупационная власть использует общественных деятелей для выдвижения публичных требований, поскольку непосредственно сделать это она не может.

«Сегодня мы видим очередной всплеск активности россиян, которые хотят эту воду, но имеют большую политическую проблему — они не могут в этом признаться. Ведь вся российская пропаганда последние 5 лет заточена под то, что процветание полуострова возможно и будет обеспечено без какого-либо участия Украины», — заявил Бабин.

Напомним, советник президента Зеленского считает Вадим Гетьманцев считает, что прекратив поставки воды в Крым, Украина вредит своим гражданам. При этом новая президентская команда еще окончательно не определилась со своей позицией по этому вопросу.

Между тем, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» заявил, что «никто никакую воду подавать в оккупированный Крым не собирается».

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