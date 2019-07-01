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Путин может создать в Украине новую "республику": стало известно, как Кремль будет решать водную проблему Крыма
Днепровская вода очень нужна в Крыму, так как собственные запасы на полуострове могут исчерпаться через несколько лет. И для решения этой проблемы Путин может пойти на самые отчаянные шаги, вплоть до создания в Украине еще одной «народной республики». Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» выразил военный эксперт Юрий Карин.
«Водные запасы на аннексированном полуострове Крым могут исчерпаться полностью уже через пять-семь лет. То есть вода из Днепра им очень нужна», — считает он.
При этом ситуация с водоснабжением полуострова, по его мнению, неоднозначная: с одной стороны, циркулирует информация о том, что в северном Крыму настоящая экологическая катастрофа из-за дефицита воды, что ведет к изменению демографической структуры региона и вымиранию населенных пунктов. С другой стороны, есть заявления иного характера. По словам генерального директора госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженова, полуостров уже не сможет обрабатывать днепровскую воду.
В любом случае, если водоснабжение Крыма не будет восстановлено, то РФ может действовать разными путями.
«Одним из них может быть дестабилизация юго-востока Украины с целью создания если не сухопутного коридора Донбасс — Крым, то хотя бы некой „Херсонской республики“, чтобы возобновить снабжение Крыма водой», — полагает Юрий Карин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», аннексированный Крым страдает от засухи, пересохли водоемы, не хватает воды для орошения участков. Проблемы безводья полуострова есть и они охватили уже практически весь северный Крым. Регулярно в открытые источники вбрасываются фото полностью пересохших озер, русел рек, выжженных засухой долин и коричневой воды, текущей из кранов, что является свидетельством исчерпания ресурсов подземных источников и подъема солончаков. Кроме того, оккупированный Крым сейчас вошел в период пиковой 5−7 летней засухи. В прошлом году оккупационные власти объявляли чрезвычайную ситуацию в ряде районов полуострова, сейчас эта тема стала табу.
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