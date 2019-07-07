Происшествия

Выяснилась еще одна важная деталь убийства 13-летней девочки на Днепропетровщине

Убитая две недели назад в селе Миролюбовка Днепропетровской области 13-летняя Инна Дубик, вероятно, умерла от удушения.



По данным правоохранителей, на теле погибшей обнаружены следы характерные для удушения. Сейчас продолжается судебно-медицинская экспертиза, которая окончательно определит причину смерти.

Напомним, 13-летняя Инна Дубик пропала 23 июня. Поиски девочки начались только 29 июня, когда родители наконец обратились в полицию. 5 июля в Миролюбовке ее тело нашли в лесополосе на окраине села. По подозрению в убийстве Инны полиция задержала 24-летнего местного жителя. Мужчина признался в изнасиловании и убийстве девочки-подростка.



Как сообщали «ФАКТЫ», социальные службы Днепропетровской области намерены забрать на реабилитацию маленького брата убитой девочки, так как родители часто употребляют алкоголь и не занимаются воспитанием своих детей.

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