Общество и люди

У родителей убитой на Днепропетровщине 13-летней девочки могут забрать еще и сына

Социальные службы Днепропетровской области взяли под особый контроль семью убитой две недели назад в селе Миролюбовка Инны Дубик. На реабилитацию служба по делам детей намерена взять маленького брата девочки, так как родители часто употребляют алкоголь и не очень интересуются своими детьми — о пропаже дочери мать заявила только через неделю.

Как говорится в сюжете ТСН, 13-летняя девочка, только что закончила 7-й класс. Но на каникулах ей было не до отдыха — она ​​постоянно возилась по хозяйству и следила за младшим братом. Равнодушие родителей удивило всех. Мать не выражала никакого беспокойства по поводу того, что дочь не пришла домой ночевать и вообще не появлялась долгое время.

Неделю ребенка искали сотни неравнодушных людей на Днепропетровщине — работали даже с собаками, прочесывали непролазные чащи. Полиции постоянно сообщали, что девочку якобы видели в разных местах и ​​даже других городах области. Правоохранители проверяли каждый сигнал и до последнего надеялись найти девочку живой и невредимой.

Незнакомые люди переживали за ребенка больше, чем родные родители.

По словам полицейских, родители погибшей Инны находились в состоянии алкогольного опьянения и объяснить, почему они обратились в полицию 29 числа, если девочка исчезла 23-го, они им не могли. Ранее семья девочки была на учете, как неблагонадежная из-за пьянства родителей. Но полгода назад те будто исправились, от соседей сигналов тоже не поступало.

В страшном преступлении признался 24-летний односельчанин, который и показал место, где убил ребенка и спрятал тело. По его словам, он внезапно оказался с девочкой наедине, изнасиловал, а затем лишил жизни.

Как сообщили в полиции, убийца ранее судимый за имущественные преступления — кражу и угон авто. В селе он поселился недавно, перебивался случайными заработками, но Инна, по словам старшего брата, была с ним знакома. Подозреваемый, уже дважды был за решеткой, теперь может вернуться туда пожизненно.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter