На одесское побережье «выплеснулись» нефтепродукты (фото)

Происшествия

В воскресенье, 7 июля, Черное море у берегов Одессы полностью соответствовало своему названию. В этом имели возможность убедиться десятки сотен отдыхающих на местных пляжах. Почему только десятки сотен, а не тысячи тысяч, каковых, безусловно, сейчас легко насчитать в курортном городе и его пригородах?

Ответ прост, до банальности: дело в том, что в последние дни вода в море не балует высокими температурными параметрами, потому желающих принимать водные процедуры поубавилось. Тем не менее, они четко фиксируют нефтепродукты, которые «выплеснулись» на пляжи — от Ривьеры до Новой Дофиновки.

«Маслянистая жидкость имеет запах мазута и так просто не смывается с тела и одежды…», — констатируют курортники и размещают весьма нелестные отклики в социальных сетях.

Остается уточнить, откуда именно «проистекла» нефть, где располагается та самая «жила», которую столько десятилетий кряду разыскивают ученые, геологи и промышленники.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Черное море стало зеленым: специалисты не рекомендуют купаться на одесских пляжах.

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