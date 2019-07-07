Филарет дал интервью российским пропагандистам: появилась реакция ПЦУ

Украина

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в интервью рроссийскому пропагандистскому телеканалу «Россия-24» рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу об автокефалии. Об этом написал в Facebook известный журналист Милан Лелич.

«Пропагандистка „Россия 24“ Анна Афанасьева не только спокойно работает в центре Киева, но и записывает интервью с Филаретом. А Филарет ей рассказывает о том, почему полученный нами томос — плохой и неправильный. Не знаю, что тут можно добавить, уважаемые патриоты», — написал он в Facebook.

В ПЦУ заявили, что старческое расстройство рассудка сильно повлияло на почетного патриарха.

«Болезнь изменила его до неузнаваемости. Внешне вроде бы все осталось привычным. Но я не могу себе даже представить, чтобы НАШ Патриарх давал интервью кремлевским пропагандистам, зная, для чего оно им нужно — чтобы дальше разрушать Украину», — написал в Facebook архиепископ Евстратий (Зоря).

По его словам, болезнь сделала его фактическим союзником Москвы в борьбе против Томоса.

«„Когда я выйду из ПЦУ, то у Епифания отберут Томос, он будет никем, а я — буду Патриархом“ — это мог сказать какой-то другой человек, но не НАШ Патриарх», — написал он.

По словам архиепископа ПЦУ, пользуясь болезнью патриарха, Москва унижает и уничтожает его, а он этого уже не способен это понять.

«Спецслужбы Кремля мстят за то, что он когда-то порвал с ними. Сейчас, много лет спустя, появилась возможность отплатить, сделав так, что их враг сам себя уничтожает и унижает», — считает Евстратий Зоря.

Как писали «ФАКТЫ», после того, как сторонники почетного патриарха Филарета заявили об отказе от Томоса и восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата, Священный Синод ПЦУ лишил Филарета его канонических прав и обязанностей, оставив почетного патриарха в составе епископата Православной Церкви Украины.

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