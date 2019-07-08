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Политика

Зеленского ждут серьезные проблемы: в Украине заговорили о новом Майдане

10:18 8 июля 2019 1931
Владимир Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президента Украины Владимира Зеленского ждут серьезные проблемы. Об этом «ФАКТАМ» заявил известный блогер и военный эксперт Алексей Арестович.

«Это нехорошая тенденция, когда администрация Зеленского хочет примириться с Кремлем на российских условиях. За счет односторонней сдачи украинских позиций. И постепенно тестирует общество на готовность к такой сдаче», — отмечает эксперт.

По словам Арестовича, возвращение российской делегации в ПАСЕ — это тоже тестирование украинского общества.

«Это та же история. Это два шага на опасном пути по сдаче украинских национальных интересов», — сказал он.

Арестович не исключает, что президент Зеленский не сможет удержаться у власти.

«Я боюсь, что он плохо кончит в короткие исторические сроки, судя по тому, как он действует. Уже начались протестные акции на Майдане, так что посмотрим, что будет дальше», — прогнозирует эксперт.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный журналист Андрей Куликов заявил, что президент Украины Зеленский собственноручно закладывал фундамент для «русского мира» в Украине.

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