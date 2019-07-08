Данилюк метит на пост премьера: сделано свежее заявление

Украина

Александр Данилюк, назначенный секретарем Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Украины, не прочь сменить свою нынешнюю должность на кресло премьер-министра.

В интервью ТСН, отвечая на вопрос о премьерских амбициях, он сказал: «Не буду врать, что меня это не интересует».

Что же касается нынешней должности Данилюка, то он не считает ее «политической ссылкой» и заявляет, что перспективы возглавить СНБОУ у него были еще в 2014 году. «Когда это у нас было ссылки? Я говорил об этой должности еще в 2014 году с Порошенко. В 2014 году мы об этом говорили, но по политическим соображениям этого не произошло», — заявил Александр Данилюк и добавил, что никогда не спрашивал у пятого президента Петра Порошенко, почему тот ему отказал.

«Администрацию президента как место работы, скажу честно, не очень люблю… Каждый день дергать за ниточки — не мое. Это меня раздражает», — добавил секретарь СНБОУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», свое назначение главой Кабмина не исключал и нынешний руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

А украинских олигарх Игорь Коломойский среди возможных кандидатов на пост премьер-министров называл нынешнего главу МВД Арсена Авакова и руководителя «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.



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