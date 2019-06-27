Богдан присматривается к креслу премьера

Политика

Глава Администрации президента, а ныне руководитель Офиса президента Андрей Богдан не исключает возможность назначения его на должность премьер-министра Украины. Об этом чиновник сказал в интервью каналу «1+1».

На вопрос журналистки Даши Счастливой, амбициозен ли он и могут ли его увидеть когда-то в кресле премьер-министра, Богдан сказал: «Пока нет, но nobody knows (никто не знает. — Ред.)».

Богдан показал свой кабинет на Банковой. Это бывший кабинет второго президента Леонида Кучмы на втором этаже.

«Вы знаете, что это кабинет, где Леонида Даниловича Кучму якобы записывал майор Мельниченко. Вот в углу диван, под которым стоял магнитофон бобинный. Это всегда был кабинет президента Украины. В связи с этим кассетным скандалом президент Кучма переехал на четвертый этаж. А этот кабинет остался для главы АП. И здесь сидели и Левочкин, и Клюев, Балога», — сказал Богдан.

Богдан уверяет, что за должность не держится, и если докажут, что он после люстрации не может быть руководителем Офиса президента, то он уволится.

«Могут ли меня убрать? Могут, пусть уберут. Глава Администрации президента не является той должностью, которая подпадает под люстрацию. И если будет доказано обратное, то я в любой момент могу уволиться. Поверьте, это не трудно мне сделать», — подытожил Богдан.

Он шутливо ответил на вопрос журналистки о его разногласиях с соратниками Зеленского по «95 кварталу». При этом серьезно заявил, что Офис Зеленского может в будущем возглавить Сергей Шефир.

Как сообщали «ФАКТЫ», зарплата руководителя Офиса президента Андрея Богдана в полтора раза выше, чем у президента Владимира Зеленского.

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