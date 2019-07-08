Страсть к наживе: сеть возмутили фото ремонта дорог в Донецке

Украина

В сети показали фото «ремонта» дорог в оккупированном Донецке. Так, коммунальные работники оккупационной администрации заменяют долговечные гранитные бордюры на одноразовые цементные.

«Донецк. Опять в городе начали „демонтировать“ и увозить в неизвестном направлении ГРАНИТНЫЕ бордюрные камни, оторые могли бы простоять ближайшие лет 200 На их месте появляются „одноразовые“ цементные бордюры… Страсть к наживе у дырявых „чиновников“ набирает обороты», — пишет один из очевидцев в Twitter.

«Входные ступеньки, уже износившиеся, 46 школы заменили два года назад. Результат — цемент осыпался, зимой дети начнут ломать себе ноги», — добавляет один из жителей города в комментариях к посту.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в сети появились свежие фотографии из оккупированного Донецка, на которых видно, во что превратил «русский мир» столицу Донбасса. Так, в Донецке бывший учебно-тренировочный центр юридического института стадион «Монолит» за годы оккупации превратился в свалку стройматериалов.

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