- 13:15 Правоохранители проводят массовые обыски у волынских фискалов: в ГБР назвали причину
- 13:10 «После запуска энергорынка»: в ЕС заявили о готовности предоставить Украине 500 млн евро помощи
- 13:09 Прохладно, ветрено, дождливо: синоптик предупредила, что "сентябрьская свежесть" пришла в Украину надолго
- 13:04 А еще можно поставлять России оружие: Вятрович резко ответил Разумкову по поводу русского языка
- 13:01 Под Одессой масштабный пожар уничтожил три фуры с фруктами
- 12:50 В Испании быки подняли на рога нескольких туристов: шокирующие фото и видео
- 12:46 В Нацсовете обсудили NewsOne: что решили
- 12:34 В Мелитополе огромное дерево рухнуло на проезжавший автомобиль: момент попал на видео
- 12:24 В украинской полиции кадровый голод: в каких регионах самая большая нехватка полицейских
- 12:22 Находка в тефтелях повергла в шок жителей Мелитополя
- 12:20 Курс доллара в Украине продолжает рекордное падение
- 12:04 Инклюзия по-украински: в Европе знают, как побороть "совок" отечественной педагогики
До 12 июля киевляне могут пройти бесплатную медицинскую диагностику: адреса
С 9 по 12 июля в столице работают медицинские пункты, в которых с начала работы проекта «Врач в вашем доме» побывало более 85 тысяч горожан. На прошлой неделе здесь обследовались 1031 человек. Мультидисциплинарные бригады (в их составе врач, медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты) 69 раз выезжали по вызовам на дом к социально незащищенным семьям и немощным пациентам. Ранее Ульяна Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром.
Для горожан организовали экспресс-тестирование, чтобы по его результатам судить о проблемах в организме обследуемого. В медпунктах бесплатно определят индекс массы тела, проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, измерят артериальное давление, подскажут, на что в первую очередь нужно обратить внимание и какое необходимо пройти дополнительное обследование. Специалисты разъяснят, зачем регулярно нужно проходить диагностику, быть активным и поддерживать организм, как правильно питаться и следить за весом, чтобы избежать ожирения. По мнению медиков, вести здоровый образ жизни, означает следовать ряду правил: есть простую еду (минимально обработанную), в том числе много ягод и фруктов, хорошо высыпаться, больше двигаться, минимизировать употребление сахара, исключить алкоголь, пить много воды, контролировать стрессовые ситуации.
Пункты, в которых можно обследоваться на текущей неделе (обычный график приема с 11.00 до 14.00), будут открыты по адресам:
Голосеевский район (
9−12 июля — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);
Дарницкий район
9 июля — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56);
10 июля — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);
11 июля — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);
12 июля — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);
Деснянский район
9 июля — проспект Маяковского, 47;
10 июля —
11 июля —
Днепровский район
9 июля -— улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77),
10 июля — улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени Тычины),
11 июля — улицы Миропольская, 13а (жэо № 404), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»);
12 июля — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»);
Оболонский район
9 июля — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);
10 июля — улица Тимошенко, 16, 1-й этаж (центр оказания админуслуг),
11 июля — улица Панча, 7-б (центр занятости);
12 июля — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);
Печерский район
9 июля — улица Подвысоцкого, 4а,
10−12 июля — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);
Подольский район
9 июля— улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6 и 7);
10 июля — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);
11 июля— улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (КП «Фармация» № 51);
12 июля — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;
Святошинский район
10 и 12 июля —
Соломенский район
9 июля — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);
10 июля — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);
11,12 июля — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);
Шевченковский район (прием 10.00−13.00)
9 июля — улицы Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;
10 июля — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека «Фармация» № 7, ЦПМСП № 2;
11 июля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;
12 июля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.
Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).
Ранее «ФАКТЫ» рассказали, какая одежда лучше всего защитит в жаркую погоду.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..