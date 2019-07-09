До 12 июля киевляне могут пройти бесплатную медицинскую диагностику: адреса

Здоровье и медицина

С 9 по 12 июля в столице работают медицинские пункты, в которых с начала работы проекта «Врач в вашем доме» побывало более 85 тысяч горожан. На прошлой неделе здесь обследовались 1031 человек. Мультидисциплинарные бригады (в их составе врач, медсестра первичного звена и узкопрофильные специалисты) 69 раз выезжали по вызовам на дом к социально незащищенным семьям и немощным пациентам. Ранее Ульяна Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром.

Для горожан организовали экспресс-тестирование, чтобы по его результатам судить о проблемах в организме обследуемого. В медпунктах бесплатно определят индекс массы тела, проверят уровень глюкозы и холестерина в крови, измерят артериальное давление, подскажут, на что в первую очередь нужно обратить внимание и какое необходимо пройти дополнительное обследование. Специалисты разъяснят, зачем регулярно нужно проходить диагностику, быть активным и поддерживать организм, как правильно питаться и следить за весом, чтобы избежать ожирения. По мнению медиков, вести здоровый образ жизни, означает следовать ряду правил: есть простую еду (минимально обработанную), в том числе много ягод и фруктов, хорошо высыпаться, больше двигаться, минимизировать употребление сахара, исключить алкоголь, пить много воды, контролировать стрессовые ситуации.

Пункты, в которых можно обследоваться на текущей неделе (обычный график приема с 11.00 до 14.00), будут открыты по адресам:

Голосеевский район ( 11:00—13:00 )

9−12 июля — улица Васильковская, 27, корп. 1 (центр активного долголетия граждан);

Дарницкий район

9 июля — улицы Срибнокильская, 20 В (аптека «Фармсоюз»), Бориспольская, 34 (аптека № 56);

10 июля — Харьковское шоссе, 121 (аптека «Альта-С»);

11 июля — улицы Олийныка, 21 (центр оказания админуслуг), Вербицкого, 18 (аптека № 62);

12 июля — улица Бориспольская, 34 (аптека № 56);

Деснянский район

9 июля — проспект Маяковского, 47;

10 июля — 9:00—12:00 — улица Шолом-Алейхема, 18 (центр оказания админуслуг);

11 июля — 10:00—14:00 — проспект Маяковского, 73;

Днепровский район

9 июля -— улицы Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Миропольская, 1 (аптека № 77), 10:00—13:00 — пер. Лобачевского, 2 (амбулатория № 7), бульвар Перова, 15 (аптека № 79),

10 июля — улица Митрополита Андрея Шептицкого, 24 (Центральная районная библиотека имени Тычины), 14:00—16:00 — переулок Лобачевского, 2 (амбулатория № 7), улица Пожарского, 8а (жэо № 402);

11 июля — улицы Миропольская, 13а (жэо № 404), Раисы Окипной, 9 (гомеопатическая аптека № 109), Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»);

12 июля — улицы Миропольская, 1 (аптека № 77), Сергиенко, 23 (аптека «Виктория»);

Оболонский район

9 июля — улица Рокоссовского, 4 (аптека № 55);

10 июля — улица Тимошенко, 16, 1-й этаж (центр оказания админуслуг),

11 июля — улица Панча, 7-б (центр занятости);

12 июля — улица Озерная, 18а (управление соцзащиты);

Печерский район

9 июля — улица Подвысоцкого, 4а,

10−12 июля — улицы Подвысоцкого, 4а, Цитадельная, 4/7 (управление соцзащиты);

Подольский район

9 июля— улицы Кирилловская, 107 (амбулатория № 4), Мостицкая, 9, амбулатории №№ 6 и 7);

10 июля — улицы Волошская, 47, каб. 322 (Центр первичной медико-санитарной помощи — ЦПМСП № 1), проспект Свободы, 22 (аптека № 51);

11 июля— улицы Волошская, 47, каб. 113, проспект Свободы, 22 (КП «Фармация» № 51);

12 июля — улицы Мостицкая, 9, каб. 250, Полковая, 57, амбулатория семейной медицины № 1;

Святошинский район

10 и 12 июля — 11:00—14:00 — проспект Победы, 97; 9:00—12:00 — проспект Победы, 148/1 (аптека № 78);

Соломенский район

9 июля — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 40 (управление соцзащиты);

10 июля — улица Липковского, 27/5 (аптека № 17), проспект Победы, 45 (аптека № 36);

11,12 июля — проспекты Комарова, 3 (Медгородок), Воздухофлотский, 41 (райадминистрация);

Шевченковский район (прием 10.00−13.00)

9 июля — улицы Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 1;

10 июля — улица Сечевых Стрельцов, 10, аптека «Фармация» № 7, ЦПМСП № 2;

11 июля — улица Б. Хмельницкого, 24 (райадминистрация), ЦПМСП № 3;

12 июля — улица Исаакяна, 2 (аптека № 90), ЦПМСП № 1.

Напомним, в Киеве работают коммунальные центры круглосуточной стоматологической помощи: для взрослых — на улице Шота Руставели, 26 (имеется хирургический кабинет, стерилизационная, рентген-кабинет, бесплатно обслуживают участников АТО), детский — на улице Подвысоцкого, 4б (на базе детской клинической больницы № 7).

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