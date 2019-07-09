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На Донбассе погиб военный из Днепра: в сети показали фото героя
В горсовете Днепра сообщили о гибели на Донбассе их земляка — бойца ВСУ Владислава Локтионова. Ранее сообщалось о гибели от пули снайпера военнослужащего 54-й отдельной механизированной бригады сержанта Владислава Бережного.
«С грустью сообщаем, что в зоне проведения операции Объединенных сил от вражеской мины погиб военнослужащий из нашего города. Локтионов Владислав Александрович, 1976 года рождения», — сообщают в отделе соцзащиты ветеранов Департамента социальной политики Днепровского горсовета.
У погибшего на Донбассе бойца остались мать и сын. «Выражаем соболезнования родным. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать наши семьи. Слава Героям!» — говорится в сообщении, обнародованном в социальных сетях.
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