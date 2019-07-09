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- 12:05 Икра из баклажанов: любимый рецепт известного телеведущего
Икра из баклажанов: любимый рецепт известного телеведущего
Известный украинский ведущий Алексей Суханов (на фото) давно уже подумывает о написании кулинарной книги. На это бессменного ведущего проекта «Говорить Україна» вдохновило его хобби. В свободное от работы время, Алексей любит готовить. Признается, что получает настоящее наслаждение от этого занятия летом, в период обилия овощей и фруктов.
— Лето — мое любимое время, — признался ведущий канала «Украина» «ФАКТАМ». - Люблю утром выйти на рынок, где прилавки ломятся от свежих плодов, послушать разговоры хозяек, их советы и купить все самое свежее. Кстати, недавно нашел прекрасный рецепт баклажанной икры — сейчас для этого блюда самое время. Люблю ее есть горячей и холодной. Но больше всего мне нравиться намазывать икру на кусочек черного хлеба.
Баклажанная икра
Пропорции овощей для приготовления икры могут браться произвольно, по вашему вкусу. В классической версии это должно быть так: 300 г баклажанов; 1−2 головки репчатого лука; веточка зелени петрушки; 2 веточки зелени базилика; 1−2 перышка зеленого лука; перец и соль.
Способ приготовления
Обмытые баклажаны испечь в духовом шкафу или сковородке без жира. Снять кожицу, порубить мякоть. Добавить соль, перец, мелко нашинкованный репчатый лук, мелко нарезанную зелень петрушки и базилика. Перемешать, затем переложить все на тарелку и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.
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