Икра из баклажанов: любимый рецепт известного телеведущего

Стиль жизни

Известный украинский ведущий Алексей Суханов (на фото) давно уже подумывает о написании кулинарной книги. На это бессменного ведущего проекта «Говорить Україна» вдохновило его хобби. В свободное от работы время, Алексей любит готовить. Признается, что получает настоящее наслаждение от этого занятия летом, в период обилия овощей и фруктов.

— Лето — мое любимое время, — признался ведущий канала «Украина» «ФАКТАМ». - Люблю утром выйти на рынок, где прилавки ломятся от свежих плодов, послушать разговоры хозяек, их советы и купить все самое свежее. Кстати, недавно нашел прекрасный рецепт баклажанной икры — сейчас для этого блюда самое время. Люблю ее есть горячей и холодной. Но больше всего мне нравиться намазывать икру на кусочек черного хлеба.

Баклажанная икра Пропорции овощей для приготовления икры могут браться произвольно, по вашему вкусу. В классической версии это должно быть так: 300 г баклажанов; 1−2 головки репчатого лука; веточка зелени петрушки; 2 веточки зелени базилика; 1−2 перышка зеленого лука; перец и соль. Способ приготовления Обмытые баклажаны испечь в духовом шкафу или сковородке без жира. Снять кожицу, порубить мякоть. Добавить соль, перец, мелко нашинкованный репчатый лук, мелко нарезанную зелень петрушки и базилика. Перемешать, затем переложить все на тарелку и посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Ранее ведущая проекта Нового канала «Ревизор» Юлия Панкова поделилась с «ФАКТАМ» рецептом одного из самых популярных летних супов — холодного томатного гаспачо.

А кондитер из Чернигова Валентина Веревкина рассказала «ФАКТАМ», как легко приготовить мороженое без специальных приспособлений. А также дала рецепт ягодного зефира.

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