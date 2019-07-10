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- 06:55 Встреча «бомжа» и «шута»: в РФ «публично унизили» Путина
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Встреча «бомжа» и «шута»: в РФ «публично унизили» Путина (видео)
Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал на днях новое видео в своем профиле Instagram, где перемежевывается видеоряд с бомжом, просящим сигарету у прохожего и встреча президентов США и РФ на саммите G20 в японской Осаке.
Сначала персонаж просит у автора видео сигарету и говорит, что «просидел здесь» 4 часа, но никто так и не пришел к нему на помощь, потому что людям нет до него дела.
Затем тот же самый спич бродяги накладывается на кадры разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время встречи.
«Есть у тебя сигарета ?))» — комментирует видео сам Харламов, приводя цитату героя ролика.
Подписчики Харламова с юмором отнеслись к публикации артиста.
«Угарнул», «Ну угарнули конечно жёстко», «Таким макаром скоро в России бомжей не станет вообще, они станут высокооплачиваемыми медийными звёздами», «Очередной герой на «Давай поженимся», «Есть сигарета? Да, Тополь-М будешь?», комментируют пользователи.
В то же время некоторые опасаются «расправы» со стороны властей.
«Смешно, но лайкать не буду, я молод чтобы сидеть», — опасается преследования по статье об оскорблении власти nicita_gron. Очевидно, он намекает, что в России недавно был введён закон о запрете критики и оскорблении власти. В качестве наказания действует штраф от 30 тысяч рублей и до 300 тысяч рублей, если унижения были неоднократны.
Еще часть пользователей идут дальше: по их мнению, Харламов унизил Путина перед миллионами россиян, ведь жители РФ начали активно смеяться и глумиться над лидером собственной страны. Такие пользователи считают оскорблением, что Путина сравнивают на видео с шутом, а Трампу вкладываются в уста слова бомжа.
«Получая большую популярность, артисты берут на себя серьёзную ответственность за свои слова», «Подвергаешь авторитет Путина в глазах граждан, а это может закончиться не очень хорошо для будущего страны», — считают они.
Такие зрители напоминают, что Гарик не одинок в своих попытках «потоптаться» по власти — таким же «грехом», по их мнению, страдает и его коллега Семен Слепаков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» жёстко обматерил Путина в прямом эфире.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..