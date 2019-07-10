25.58 / 25.89 28.60 / 29.08
Киев: +13
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Была остановка сердца: стало известно о состоянии девушки, которую поджег жених в Запорожье

10:42 10 июля 2019 141
Анастасия Ковалева и ее жених
Инф. «ФАКТОВ»

У Анастасии Ковалевой, которую в Запорожье облил бензином и поджег ее молодой человек, в операционной останавливалось сердце, однако врачам удалось его опять запустить.

Как сообщает «Регионньюз», пострадавшей в очередной раз очистили обгоревшие места и временно наложили на пострадавшие поверхности тела свиную кожу, что делается для предотвращения интоксикации организма. Девушку в больнице поместили в отдельный бокс, куда никого не пускают, в том числе и родных пострадавшей.

Врачи пока что воздерживаются от прогнозов, называя состояние пациентки тяжелым, но стабильным. Анастасия была спортивной, не курила и не употребляла алкоголь, поэтому природные особенности его организма дают основания верить в то, что она выздоровеет.

Эксклюзивный материал об этом чудовищном случае читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Постоянно ревновал без всякого повода»: открылись новые подробности трагедии в Запорожье, где мужчина поджег свою невесту".

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины