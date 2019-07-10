- 10:42 Была остановка сердца: стало известно о состоянии девушки, которую поджег жених в Запорожье
- 10:24 «Это неизбежно»: Путин размечтался о союзе с Украиной
- 10:23 Доллар и евро рекордно подешевели: сколько стоит валюта в Украине
- 10:14 «Полицейский» скандал в Одессе: патрульная Зоя Мельник заявила об угрозах в ее адрес
- 10:06 Достоинство на деньги не меняю: бойцы ВСУ отреагировали на отмену парада на День Независимости
- 09:53 Все уехали в Крым? В сети появилось печальное фото «безлюдного» Донецка
- 09:40 Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов спустя 5 лет прилетел в Киев: украинцы в гневе
- 09:39 В Киеве из-за музыкального фестиваля изменена работа общественного транспорта
- 09:13 Это многое объясняет: сеть взбудоражили рейтинги сериалов «Сваты» и «Чернобыль» в Украине
- 09:11 Ребров и Стаховский стали кумовьями
- 08:53 Трагедия под Сумами: 12-летнего мальчика нашли повешенным в сарае возле дома
- 08:51 Боевики обстреляли КПВВ в Горловке: ранена мирная жительница
Была остановка сердца: стало известно о состоянии девушки, которую поджег жених в Запорожье
У Анастасии Ковалевой, которую в Запорожье облил бензином и поджег ее молодой человек, в операционной останавливалось сердце, однако врачам удалось его опять запустить.
Как сообщает «Регионньюз», пострадавшей в очередной раз очистили обгоревшие места и временно наложили на пострадавшие поверхности тела свиную кожу, что делается для предотвращения интоксикации организма. Девушку в больнице поместили в отдельный бокс, куда никого не пускают, в том числе и родных пострадавшей.
Врачи пока что воздерживаются от прогнозов, называя состояние пациентки тяжелым, но стабильным. Анастасия была спортивной, не курила и не употребляла алкоголь, поэтому природные особенности его организма дают основания верить в то, что она выздоровеет.
Эксклюзивный материал об этом чудовищном случае читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Постоянно ревновал без всякого повода»: открылись новые подробности трагедии в Запорожье, где мужчина поджег свою невесту".
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!