Украина

Была остановка сердца: стало известно о состоянии девушки, которую поджег жених в Запорожье

У Анастасии Ковалевой, которую в Запорожье облил бензином и поджег ее молодой человек, в операционной останавливалось сердце, однако врачам удалось его опять запустить.

Как сообщает «Регионньюз», пострадавшей в очередной раз очистили обгоревшие места и временно наложили на пострадавшие поверхности тела свиную кожу, что делается для предотвращения интоксикации организма. Девушку в больнице поместили в отдельный бокс, куда никого не пускают, в том числе и родных пострадавшей.

Врачи пока что воздерживаются от прогнозов, называя состояние пациентки тяжелым, но стабильным. Анастасия была спортивной, не курила и не употребляла алкоголь, поэтому природные особенности его организма дают основания верить в то, что она выздоровеет.

Эксклюзивный материал об этом чудовищном случае читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Постоянно ревновал без всякого повода»: открылись новые подробности трагедии в Запорожье, где мужчина поджег свою невесту".



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