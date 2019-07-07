Под курортной Кирилловкой произошло тройное ДТП: фото и видео с места происшествия

Происшествия

В воскресенье, 7 июля, в Запорожской области произошло ДТП — на блокпосту перед Кирилловкой в Лиманском разбились три автомобиля. Напомним, ночью в Киеве произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.



Как сообщает «РИА Мелитополь», около 7 часов утра машины «Ланос», «Шкода» и микроавтобус «Мерседес» ехали в попутном направлении в сторону курорта.

Судя по повреждениям авто, ударили сначала «Ланос», который влетел в «Шкоду», где ехала семья с маленькими детьми. У одного из пострадавших из автобуса разбита голова. Скорой на месте ДТП пока нет. Пассажиры комментариев о случившемся не дают.



Полицейские на блокпосту также не комментируют аварию.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце июня в центре Киева автомобиль Mercedes Vito въехал в Renault Scenic, один из автомобилей выскочил на тротуар. В результата аварии пострадали пассжары обеих машин. Ранее в Мелитополе автомобиль после столкновения вылетел на тротуар с людьми. В результате аварии были пострадавшие. Их госпитализировали.

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