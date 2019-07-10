Поборовшая рак Янина Соколова выступила с важным призывом к украинцам

Общество и люди

Известная телеведущая Янина Соколова, сумевшая побороть опасное онкологическое заболевание, призвала украинцев внимательнее и бережнее относиться к своему здоровью. Она предложила всем желающим принять участие во флешмобе, который делает проект «Я, Ніна» вместе со своим партнером медицинской сетью «Добробут» и пройти тест.

Журналистка пишет, что это займет немного времени, всего 5 минут, и можно это сделать здесь.

«Я благодарна небу и врачам за то, что сейчас здорова и могу обо всем этом вам написать. Но главный мой месседж в течение последующей жизни будет следующим: „Следите за СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ! Пройдите тест на ОНКО“. Мои близкие и я теперь точно знаем, что это спасает жизни», — пишет журналистка.

Она рассказала, как в течение трех лет невнимательно и порой безответственно реагировала на сигналы своего организма о зарождающейся болезни. Потому что думала, как и большинство людей, что ее это не коснется. К врачам ходила, «когда припечет». Спохватилась, когда организм показал «красную карточку», а анализ смертельный для многих диагноз.

Янина в течение семи месяцев лечилась от рака и наконец поборола опасную болезнь.

По словам Соколовой, вследствие болезни она полностью переоценила свою жизнь. Недуг подтолкнул ее к созданию мультимедийного проекта «Я, Ніна», посвященного поддержке людей с онкозаболеваниями.

Большое интервью с телеведущей Яниной Соколовой читайте в материале «ФАКТОВ».

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