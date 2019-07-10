- 12:47 Заложницы, миллион и вертолет: «шутка» налетчика привела его в СИЗО
- 12:44 Холодно и снова жарко: синоптик дала прогноз погоды на ближайшее время
- 12:39 Чемпионский бой украинца Деревянченко с Головкиным: что известно
- 12:39 Поборовшая рак Янина Соколова выступила с важным призывом к украинцам
- 12:31 Смерть из-за телефона: под Тернополем повесился 12-летний мальчик
- 12:26 Настоящие отбросы общества: в сети рассказали показательную историю боевика «ДНР»
- 12:23 Путина после заявления о червях высмеяли едкой карикатурой
- 12:16 В Одессе нашли повешенным предпринимателя, стрелявшего в нардепа Урбанского
- 12:12 Жуткое ДТП на трассе в Крыму: погибли двое детей
- 12:11 Лето 2019-го может стать самым жарким в истории: на Аляске фиксируют рекордно высокую температуру
- 12:06 Люди не имеют отношения к этой проблеме: у Зеленского сделали важное заявление о поставках воды в Крым
- 12:05 Икра из баклажанов: любимый рецепт известного телеведущего
Поборовшая рак Янина Соколова выступила с важным призывом к украинцам
Известная телеведущая Янина Соколова, сумевшая побороть опасное онкологическое заболевание, призвала украинцев внимательнее и бережнее относиться к своему здоровью. Она предложила всем желающим принять участие во флешмобе, который делает проект «Я, Ніна» вместе со своим партнером медицинской сетью «Добробут» и пройти тест.
Журналистка пишет, что это займет немного времени, всего 5 минут, и можно это сделать здесь.
«Я благодарна небу и врачам за то, что сейчас здорова и могу обо всем этом вам написать. Но главный мой месседж в течение последующей жизни будет следующим: „Следите за СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ! Пройдите тест на ОНКО“. Мои близкие и я теперь точно знаем, что это спасает жизни», — пишет журналистка.
Она рассказала, как в течение трех лет невнимательно и порой безответственно реагировала на сигналы своего организма о зарождающейся болезни. Потому что думала, как и большинство людей, что ее это не коснется. К врачам ходила, «когда припечет». Спохватилась, когда организм показал «красную карточку», а анализ смертельный для многих диагноз.
Янина в течение семи месяцев лечилась от рака и наконец поборола опасную болезнь.
По словам Соколовой, вследствие болезни она полностью переоценила свою жизнь. Недуг подтолкнул ее к созданию мультимедийного проекта «Я, Ніна», посвященного поддержке людей с онкозаболеваниями.
Большое интервью с телеведущей Яниной Соколовой читайте в материале «ФАКТОВ».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...