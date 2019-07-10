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В Беларуси суд отправил в колонию экс-боевика "ДНР"
В Беларуси на два года в колонию отправили жителя Бреста, воевавшего в рядах боевиков «ДНР» на Донбассе, но вернувшегося на родину и написавшего явку с повинной в КГБ.
Как сообщает TUT BY, 44-летнего Вадима признали виновным в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства и присудили к двум годам колонии общего режима, учтя смягчающие обстоятельства: явку с повинной, чистосердечное раскаяние, активное содействие следствию. Впрочем, наемник это не оценил и после вынесения приговора спросил суд, за что его так сурово наказали.
Вадим, воевавший под позывным «Ветерок», окончил Ганцевичскую вспомогательную школу-интернат, работал на одном из предприятий Бреста. Ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи и хищения. В армию его не призвали по состоянию здоровья, что не помешало ему уехать на Донбасс в 2015 году, куда он отправился, по его собственному признанию «по идейным соображениям».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Беларуси к пяти годам приговорили военнослужащего, который не вернулся в часть после отпуска, отправившись в Украину воевать на стороне боевиков. 25-летний житель Солигорска, который еще до призыва изучал возможность уехать воевать на Донбасс, был также лишен звания ефрейтор.
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