Россия выдвинула Грузии три условия, — СМИ

Мир

После запрета российским авиакомпаниям осуществлять регулярные пассажирские рейсы в Грузию, а грузинским — в Россию, Москва решила пересмотреть свое решение и возобновить авиасообщение с Грузией в случае выполнения трех условий. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дипломатический источник.

Для возобновления полетов в Грузии должна нормализоваться ситуация, прекратиться «русофобия», а Тбилиси должен предоставить гарантии безопасности россиянам.

По словам источника, улучшение отношений между странами наметилось якобы после того, как президент Владимир Путин высказался против санкций в отношении Грузии из-за оскорбления от журналиста «Рустави 2».

В дальнейшем также возможно возвращение к рассмотрению отмены виз для жителей Грузии, считает собеседник.

Напомним, отношения между Тбилиси и Москвой резко обострились в конце июня. Ее спровоцировал своим поведением депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он прилетел в столицу Грузии во главе российской делегации, которая должна была принять участие в 26-й Генеральной Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Гаврилов занял место спикера грузинского парламента и поставил рядом с собой флаг Российской Федерации.

Это привело к массовой акции протеста, которая охватила Тбилиси и продолжалась несколько дней. Полиция применила силу. Использовались резиновые пули. Два человека, включая журналистку Мако Гомури, лишились глаза. Но демонстранты не сдались. Они добились отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, а также отмены мажоритарной системы парламентских выборов.

Акции в отношении Москвы на этом не закончились. Ведущий авторской программы на грузинском телеканале «Рустави-2» Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину и нецензурно оскорбил его.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter