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Армения осталась без электричества: что произошло
В Армении из-за аварии отключили Ереванскую ТЭЦ и пятый энергоблок Разданской ТЭЦ — в Ереване и ряде областей возникли серьезные перебои с электричеством. Ранее энергетический коллапс случился в Венесуэле — его последствия сняли из космоса.
Как сообщают «Новости-Армения», вице-премьер Армении Тигран Авинян предупредил граждан о возможных отключениях электричества по всей республике. По его словам, проблему попытаются решить до семи часов вечера.
Сообщается, что по всему Еревану наблюдаются перебои с электроснабжением. В многих административных округах столицы происходят перепады напряжения, а также нарушено водоснабжение, не работают платежные терминалы и метрополитен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на всей территории Судана отключили электричество. Масштабные перебои с электричеством местные жители испытывают с начала года — в январе и феврале Судан также оказался полностью обесточенным.
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