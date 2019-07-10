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Власти Ирана отпустили арестованного украинского путешественника
Известного украинского путешественника и трэвел-блогера, основателя сообщества One Life Артемия Сурина освободили из иранской тюрьмы. Об этом в Facebook сообщил Сергей Величанский. Напомним, в Иране Сурина обвинили в шпионаже. Поводом стал найденный при обыске дрон.
«10 июля с. г. произошло беспрецедентное событие. Украинский блогер и путешественник Артемий Сурин был освобожден из иранской тюрьмы и уже находится в Азербайджане, откуда продолжит свое путешествие», — цитирует сообщение посольства Украины в Исламской Республике Иран телеканал «Прямой».
Это стало возможным благодаря профессиональным и слаженным действиям Посольства Украины при взаимодействии с высшим политическим руководством Ирана.
«Мы ценим этот дружеский жест со стороны руководства Ирана. Лишний раз убеждаюсь, что несмотря на сложность и деликатность вопросов, возникающих в процессе работы, нас слышат, к нам прислушиваются и мы получаем поддержку на самом высоком политическом уровне Исламской республики Иран», — цитирует посольство Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в ИРИ Сергея Бурдиляка.
После своего освобождения Сурин в Facebook поблагодарил украинских дипломатов и отметил, что вины своей не признает, местных законов не нарушал. По его словам, он имел разрешение на съемку, снимал туристический объект — село-призрак.
Напомним, 37-летний харьковчанин Артемий Сурин ранее был известен как юрист, но в 2012 году кардинально сменил сферу деятельности. Он организовал сообщество One Life, объединяющее любителей экзотических путешествий и экспедиций. В октябре 2018 года Сурин анонсировал кругосветное путешествие, рассчитанное на девять месяцев и охватывающее все континенты.
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