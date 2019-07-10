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Зеленский открыл Чернобыльскую зону для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы». Об этом глава государства заявил во время посещения Чернобыля, где в среду, 10 июля, над четвертым реактором Чернобыльской АЭС возведен и запущен в эксплуатацию новый саркофаг — конфайнмент.
В документе предусмотрено, в частности, разработка и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.
«Указ станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим „зеленый коридор“ для туристов и уберем предпосылки для коррупции», — говорится на официальном сайте главы государства.
В Чернобыльской зоне будут проложены новые туристические маршруты, в частности водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют. Благодаря взаимодействию мобильных операторов в зоне улучшится связь. Будут отменены ограничения и запреты на видеосъемки.
В указе говорится, что Украина намерена популяризировать туристический Чернобыль на международных мероприятиях, в которых будет участвовать.
Кроме того, Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.
«Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль — это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий „город-призрак“. Мы должны показать это место мира: ученым, экологам, историкам, туристам», — сказал Зеленский во время посещения зоны отчуждения, добавив, что необходимо искоренить в зоне коррупцию.
В то же время указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет, а имеющиеся электронные билеты будут синхронизированы. В случае обоснованных оснований для отказа в посещении зоны, человек будет узнавать об этом накануне, а не на КПП.
Эксклюзивный материал «Чернобыль может стать туристической Меккой Украины: как попасть в „Зону“ и чем это опасно» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..