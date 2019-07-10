Зеленский открыл Чернобыльскую зону для туристов

Общество и люди

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ «О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы». Об этом глава государства заявил во время посещения Чернобыля, где в среду, 10 июля, над четвертым реактором Чернобыльской АЭС возведен и запущен в эксплуатацию новый саркофаг — конфайнмент.

В документе предусмотрено, в частности, разработка и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

«Указ станет началом преобразования зоны отчуждения на одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим „зеленый коридор“ для туристов и уберем предпосылки для коррупции», — говорится на официальном сайте главы государства.

В Чернобыльской зоне будут проложены новые туристические маршруты, в частности водным путем, построены новые КПП, а имеющиеся восстановят и модернизируют. Благодаря взаимодействию мобильных операторов в зоне улучшится связь. Будут отменены ограничения и запреты на видеосъемки.

В указе говорится, что Украина намерена популяризировать туристический Чернобыль на международных мероприятиях, в которых будет участвовать.

Кроме того, Украина планирует предоставить возможность проводить в Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО.

«Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль — это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий „город-призрак“. Мы должны показать это место мира: ученым, экологам, историкам, туристам», — сказал Зеленский во время посещения зоны отчуждения, добавив, что необходимо искоренить в зоне коррупцию.

В то же время указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет, а имеющиеся электронные билеты будут синхронизированы. В случае обоснованных оснований для отказа в посещении зоны, человек будет узнавать об этом накануне, а не на КПП.

Эксклюзивный материал «Чернобыль может стать туристической Меккой Украины: как попасть в „Зону“ и чем это опасно» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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