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Политика

Парубий хочет, чтобы непризнание Крыма украинским было уголовно наказуемым

19:23 10 июля 2019 53
Парубий
Инф. «ФАКТОВ»

После того, как украинское общество гневно отреагировало на инициативу телеканала NewsOne провести совместный марафон с российскими пропагандистами телеканала «Россия», спикер Верховной Рады Андрей Парубий зарегистрировал законопроект об уголовной ответственности за непризнание Крыма и оккупированных территорий Донбасса частями Украины. Об этом он сказал в телеэфире передачи «Ваша Свобода».

«Идея законопроекта возникла, когда была озвучена идея телемоста. Что делают ревашистские силы — Медведчук и его каналы? Они полутонами пытаются говорить на телевидении в своих программах, что в Украине идет гражданская война, гражданское противостояние. Заражение украинских умов такими идеями — это большая опасность. Поэтому мы решили внести уточнения в Уголовный кодекс и четко определить, что если Донбасс и Крым называют неоккупированными — нужно отвечать за это», — сказал Парубий.

По его словам, сейчас законопроект направлен на рассмотрение парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. А в ближайшее время его внесут на рассмотрение в Раду.

Напомним, инцидент, связанный с аннексированным Крымом, произошел с журналистом американской газеты Los Angeles Times, который в своей статье о туристическом Крыме назвал полуостров «российским», на что отреагировали в Министерстве информполитики Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дипломаты из посольства Украины в США посоветовали сотрудникам CNN, назвавшим оккупированный Симферополь российским городом, не следовать российскому сценарию.

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