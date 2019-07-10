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Владелец NewsOne лично пожаловался Медведеву на Украину и заявил, что скандальный телемост таки состоится
Народный депутат от «Оппозиционного блока», владелец телеканала NewsOne Тарас Козак заявил, что шоу «Надо поговорить» выйдет в пятницу на российском телевидении — вместо отмененного ранее украинской стороной телемоста. Об этом Козак сказал на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в среду в Москве.
«Сегодня утром смотрел, что он (телемост. — Авт.) в пятницу состоится на российском телевидении», — сказал он, сообщает российский «Интерфакс».
Согласно телепрограмме канала «Россия 1», премьерное шоу «Надо поговорить» покажут в пятницу, 12 июля. На сайте напоминают, что телекомпания пригласила российских и украинских участников отмененного украинской стороной телемоста в студию телеканала «Россия 1».
Как писали «ФАКТЫ», инициатива телеканала NewsOne, который связывают с именем кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, провести совместный марафон «Надо поговорить» с пропагандистским телеканалом «Россия», вызвала бурю негодования в украинском обществе.
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины в ответ на такие планы NewsOne инициировал внеплановую выездную проверку телеканала.
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