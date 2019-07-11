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Украина

Филарет сделал неожиданное заявление об интервью российским пропагандистам

9:23 11 июля 2019 362
Филарет
Инф. «ФАКТОВ»

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, которого резко раскритиковали за интервью российским пропагандистам, заявил, что не предвидел такой реакции, а если бы знал, то не стал бы общаться с журналистами «Россия 24».

«Я даю интервью всем, кто ко мне обращается. Но я не думал, что будет такая негативная реакция на интервью, которое я давал враждебному каналу», — заявил он в комментарии «Громадскому» и посетовал на то, что украинские каналы «перекручивают» его слова.

Почетный патриарх, которого за попытки внести раскол в ПЦУ и возродить Киевский патриархат под его руководством лишили канонических прав и обязанностей, считает, что украинские массмедиа «в большинстве направлены на уничтожение КП». Филарет также подчеркнул, что дал «враждебному каналу информацию правдивую» и что «мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря сказал, что почетный патриарх Филарет отступился от идеи создания единой поместной украинской церкви из-за своего возраста, когда уже сложно принимать новые реалии.

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