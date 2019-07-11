Общество и люди

В Киеве заработала инспекция по парковке: за что и на сколько могут оштрафовать

В Киеве с июля 2019 года инспекторы по парковке, которые ранее работали в центре столицы в «предупредительном режиме», получили право выписывать штрафы грубым нарушителям правил. Ранее в сеть выложили видео, на которое попала «героиня парковки» на столичных Новопечерских Липках.

По словам замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры Киевгоргосадминистрации Дмитрия Рахматулина, инспекторы, также ведущие видеофиксацию нарушений, работают на определенных маршрутах в центральной части города, где наблюдается самая большая проблема с парковкой (в Печерском, Шевченковском и частично в Голосеевском районах).

«Непосредственно на месте совершения правонарушения инспекторами по парковке печатается сообщение о привлечении к административной ответственности, которое размещается на лобовом стекле автомобиля», — пишет Дмитрий Рахматулин на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что инспекторам запрещено принимать наличные в счет оплаты парковки или штрафа.

Также у инспекторов по парковке будет право на эвакуацию авто-нарушителя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице в массовом порядке эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко — от Бессарабской площади до Площади Победы.

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