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В Киеве заработала инспекция по парковке: за что и на сколько могут оштрафовать
В Киеве с июля 2019 года инспекторы по парковке, которые ранее работали в центре столицы в «предупредительном режиме», получили право выписывать штрафы грубым нарушителям правил. Ранее в сеть выложили видео, на которое попала «героиня парковки» на столичных Новопечерских Липках.
По словам замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры Киевгоргосадминистрации Дмитрия Рахматулина, инспекторы, также ведущие видеофиксацию нарушений, работают на определенных маршрутах в центральной части города, где наблюдается самая большая проблема с парковкой (в Печерском, Шевченковском и частично в Голосеевском районах).
«Непосредственно на месте совершения правонарушения инспекторами по парковке печатается сообщение о привлечении к административной ответственности, которое размещается на лобовом стекле автомобиля», — пишет Дмитрий Рахматулин на своей страничке в социальных сетях и добавляет, что инспекторам запрещено принимать наличные в счет оплаты парковки или штрафа.
Также у инспекторов по парковке будет право на эвакуацию авто-нарушителя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице в массовом порядке эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко — от Бессарабской площади до Площади Победы.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!