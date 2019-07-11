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Не поделили дорогу: на остановке в Киеве столкнулись две маршрутки (фото)
В Киеве на остановке общественного транспорта «Площадь Космонавтов» (Соломенский район) столкнулись две маршрутки. Ранее на столичном проспекте Бажана невнимательный водитель маршрутного автобуса врезался в припаркованный на обочине грузовик DAF.
Фотографии с места ЧП выложили на страничке «Los Solomas / Соломенский район» в социальных сетях. «Только что прям на остановке Космонавтов», — прокомментировал выложивший фото Алекс Вольский.
Под этим постом жители района бурно обсуждали маршрутчиков-«гонщиков», попутно выяснив, что наряду со столкнувшимися маршрутками 401 и 223, аналогичное ЧП произошло буквально по соседству — на Севастопольской площади транспорт, следовавший по маршруту 463, въехала в 239-й. И заодно обсуждали резонансное видео, появившееся в сети, на котором водитель маршрутки во время движения играет на мобильном телефоне, едва касаясь руками руля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожской области попала в ДТП маршрутка с пассажирами. Полный людей микроавтобус не успел увернуться от выехавшего на встречную полосу автомобиля Ford — 12 человек попали в больницу с различными травмами.
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