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Названа возможная причина гибели российских подводников на "Лошарике" в Баренцевом море
Российские моряки-подводники, погибшие в результате пожара на глубоководном аппарате АС-12 «Лошарик», закреплены за воинской частью 45 707 в Санкт-Петербурге. Такую информацию в среду, 3 июля, обнародовали российские СМИ.
Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на источник сообщает, что причиной пожара стало короткое замыкание.
Отмечается, что сейчас в воинской части проводится проверка. На месте событий работает контрразведка.
Как сообщали «ФАКТЫ», вследствие ЧП в Баренцевом море погибли 14 российских моряков-подводников. Примечательно, но изначально Москва скрывала информацию про инцидент, впервые о смертельном пожаре сообщил обычный блогер.
Среди 14 погибших моряков было семь капитанов первого ранга, среди которых два героя России. Эта информация вызвала резонанс в прессе, поскольку до конца неизвестно, почему столько высокопоставленных моряков собрали в одном месте. Также в российских СМИ писали, что пожар возник не на глубоководном аппарате, а на самой атомной подводной лодке, которая является носителем аппарата.
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