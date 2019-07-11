Общество и люди

Синоптик рассказала, где на Петра и Павла потеплеет и пройдут дожди

В пятницу, 12 июля, когда христиане восточного обряда отмечают День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, в Украине немножко потеплеет.

«И хотя пока что речь не идет о +30, однако после нынешних + 17 + 24, в пятницу ожидается + 20 + 26 градусов. А это уже что-то. Самыми теплыми 12 июля будут Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Дожди наиболее вероятные в западных и серверных регионах, а также в Винницкой, Одесской и Луганской областях. На значительной части центра, юга и востока — без существенных осадков.

Ночью по-прежнему будет прохладно — до + 8 + 13 градусов, правда, на юге будет несколько теплее. «Контролируйте ночные сквозняки, открытые окна, пледы, одеяла и кошек, спасающих необычную холодную июльскую термическую ситуацию», — шутит синоптик.

Что же касается погоды в столице, то на Петра и Павла в Киеве ожидаются локальные дожди и около +23 днем.

«В выходные будет теплее, но все равно остается вероятность локальных дождей, подготовьтесь хорошо, но и особенно пугаться не стоит. Мы и так уже пуганы, нас зимними водометами в мороз не смыло, так что с летним дождем как-то справимся. Говорят, что паршивому поросенку и в Петривку (Петров пост) холодно, но мы же не такие. Силы, красоты и здоровья всем», — пишет Наталья Диденко на своей страничке в социальных сетях.

Эксклюзивный материал «Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на июль» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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