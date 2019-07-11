Здоровье и медицина

Дули не помогут: Супрун рассказала, как избавиться от ячменя на глазу

Такая проблема, как ячмень на глазу, достаточно распространена и обросла странными, а порой даже дикими методами лечения. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун просит всех отказаться наконец от народных способов «исцеления» и довериться официальной медицине.

Ячмень — острое воспаление сальной железы или волосяного мешочка ресницы — возникает из-за инфицирования бактериями, чаще всего стафилококком. Для лечения заболевания народные «целители» советуют натирать глаз обручальным кольцом, плевать в глаза или мазать слюной, показывать глазу дулю, перевязывать пальцы нитками по особой методике, прикладывать к глазу коровий навоз. Проблема всех этих методов заключается в том, что они абсолютно не работающие. Более того, ячмень чаще всего проходит самостоятельно в течение недели или двух, а заслугу за выздоровление наивные пациенты приписывают чудодейственному народному методу.

Как отмечает Ульяна Супрун, при ячмене важно уменьшить воспаление — для этого достаточно три-четыре раза в день прикладывать к глазу мягкую ткань, смоченную теплой водой. Если воспаление сопровождается болью, помогут ибупрофен или парацетамол.

Чтобы предотвратить недуг, достаточно соблюдать базовые правила гигиены: не тереть глаза грязными руками, мыть руки перед надеванием контактных линз, смывать макияж перед сном, не пользоваться просроченной косметикой. Также важно помнить, что ячмень может передаваться через общие полотенца и косметические средства для глаз, потому эти предметы должны быть индивидуальными.

Консультация врача может потребоваться в сложных случаях: если ячмень не прошел за несколько недель, если воспаление сопровождается сильным отеком и болью либо привело к ухудшению зрения.

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