Обгоревшую кожу ребенка нельзя смазывать кефиром или сметаной: как правильно лечить солнечные ожоги

Здоровье и медицина

Для детворы летом — раздолье: бегай, играй, загорай. Но что делать, если кожа малыша покраснела, и он хнычет, что ему больно? «Бабушкины» средства — кефир или сметана — помогут?

— Если смазать кефиром или сметаной кожу, то отток тепла и потоотделение затруднятся, и воспаление усилится, — объясняет детский дерматолог филиала № 6 Консультативно-диагностического центра Шевченковского района Киева Алексей Шматков. — Нельзя использовать и жирные кремы. Следует уйти в помещение (но не под кондиционер!), приложить к обгоревшим местам полотенце, смоченное прохладной водой. Хорошо поставить ребенка под прохладный, 25—30 градусов душ. Можно использовать спреи или кремы с алоэ либо пантенолом. Ребенка, на коже которого появились волдыри, что указывает на более сильный ожог, нужно показать доктору.

Безопасное время для загара — до 10—11 часов утра и после 16—17 часов вечера. Обязательно следует пользоваться солнцезащитными средствами. В первое время фактор защиты должен быть не менее 50. Желательно покупать эти средства в аптеке и наносить на кожу каждый час. Не забывайте повторно защитить кожу после того, как ребенок поплескался в бассейне, поплавал в реке либо море.

Летом лучше носить одежду светлых тонов из натуральных тканей: темные цвета сильнее нагреваются. Голову следует защищать кепкой, панамой, шляпой.

— Что еще угрожает коже детей летом?

— Бактериальные инфекции (стрепто- и стафилодермия), при которых появляются гнойнички, корочки на фоне воспаленной кожи, вирусные инфекции — вирус Коксаки, или по-другому болезнь «рука-нога-рот», контагиозный моллюск. Возбудитель контагиозного моллюска проникает в организм, когда дети играют в песке, купаются, особенно если на коже есть микротравмы — царапинки, трещинки. Также вирусу легче прикрепиться там, где кожа более нежная: в местах трения, складочках, на лице

— Сыпь как-то беспокоит ребенка?

— Обычно нет, но иногда бывает небольшой зуд и жжение. Когда присоединяется бактериальная инфекция, папулы могут воспаляться. Часто элементы сыпи приходится удалять с помощью инструментов (механически) либо жидким азотом. Считаю, что первый способ лучше: врач уверен, что полностью удалил содержимое папулы.

Почему появляются бородавки? Как справиться с бактериальной инфекцией на коже? Может ли контагиозный моллюск исчезнуть без лечения? Какие причины дерматита? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 15 июля, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский дерматолог Алексей Валерьевич Шматков. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 25 июля

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как надо наносить крем от солнца, чтобы защититься от рака кожи. Кроме того, чтобы защититься от солнечных ожогов, полезно есть помидоры.



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