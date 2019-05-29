Прямая линия

При ротавирусной инфекции малыш из-за рвоты и поноса теряет много жидкости: как этого избежать

Родители летом не должны терять бдительности. Ребенок может отреагировать на несвежую пищу или заразиться вирусом, вызывающим рвоту и понос. Безобидная, как кажется многим людям, ветрянка иногда осложняется тяжелым поражением мозга. А укусы клещей, когда малыш играет на травке, или травмы ног при беготне на пляже босиком? Как справиться с ротавирусной инфекцией? Что делать, если малыша ужалила пчела? Нужно ли прививать детей от ветряной оспы? На эти и другие вопросы наших читателей ответил педиатр, ассистент кафедры педиатрии последипломного образования Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца кандидат медицинских наук Антон Асонов. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, по каким симптомам можно распознать корь и скарлатину и как лечатся эти заболевания.

«При обезвоживании поможет подслащенная минеральная вода без газа»

*— Здравствуйте, Антон Алексеевич! Вас беспокоит Зоя Петровна из Киева. Лето мы проводим на даче, и в прошлом году двухлетняя внучка перенесла, как оказалось, ротавирусную инфекцию. Как ее сразу распознать?

— Главный симптом — диарея, которая может сопровождаться высокой температурой и другими признаками простуды: головной болью, слабостью. Часто возникает рвота. Это картина общей интоксикации организма.

— У внучки была очень высокая температура — до 40 градусов.

— Терморегуляция детей до двух лет незрелая. Малыши быстро разогреваются, но тяжело отдают тепло, поэтому температура и достигает 39—40 градусов.

— Как передается вирус?

— Фекально-оральным путем и через предметы обихода — посуду, игрушки. Размножение вируса приводит к тому, что у детей воспаляется слизистая желудка и верхних отделов кишечника — возникает гастроэнтерит. Ротавирусная инфекция опасна: по статистике Всемирной организации здравоохранения, за 2017 год она забрала около полумиллиона детских жизней в возрасте до пяти лет.

Важно знать, что заразившийся ребенок может выделять ротавирус уже за день-два до появления симптомов. Если двое детей, один из которых заразен, но признаков болезни нет, играют одними игрушками, то сначала заболеет один, а спустя несколько дней — другой.

*— Марина из Николаева. Собираемся поехать на выходные к морю, но у сына (ему скоро будет три года) начался сильный понос. Рисовый отвар не помогает. Что делать?

— Возможно, у малыша ротавирусная инфекция. Ее главная опасность — обезвоживание организма. Советую вам отложить поездку и показать малыша врачу. А пока старайтесь максимально отпоить сына, используя специальные глюкозно-солевые растворы для оральной регидратации. Подойдут и домашние морс, компот, узвар, содержащие глюкозу. Эти напитки лучше чередовать с минеральной водой без газа, в которую хорошо добавить немного сахара — получится полезный раствор для отпаивания. Еще один раствор приготовить крайне просто: в литр обычной кипяченой воды добавьте одну чайную ложку соли и четыре-пять сахара. Также до приезда врача можно дать ребенку сорбент.

Если с обезвоживаем дома не удастся справиться, потребуется инфузионная терапия — капельницы с глюкозно-солевыми растворами. Дети, особенно совсем маленькие, могут стремительно терять жидкость. Если вес малыша до трех лет уменьшится на девять-десять процентов, возникнет угроза жизни.

*— Могу я поговорить с доктором? Звонит Оксана из Вышгорода Киевской области. Интересует, какая диета нужна после того, как ребенок перенес ротавирусную инфекцию.

— После острого периода можно потихоньку предлагать привычную пищу. Если заболевание протекало легко, без последствий и обострения хронических заболеваний пищеварения, связанных с поджелудочной железой или желчным пузырем, то нет смысла придерживаться диеты.

*— Это Тамила из Бердичева. У меня трое детей, и младшую доченьку я родила три месяца назад. У старшего сына несколько раз были сильные поносы с высокой температурой. Прочитала в анонсе прямой линии, что это ротавирусная инфекция и от нее младенца можно защитить. Как?

— Существует вакцина, которую закапывают специальным шприцем в рот грудничку дважды, с интервалом в четыре недели. Хотя эта прививка не включена в перечень обязательных, ее можно сделать по желанию родителей детям до шести месяцев, для которых ротавирусная инфекция очень опасна. Прививка защищает только от одного штамма вируса, но дает перекрестный иммунитет и против других. Масштабные исследования подтвердили эффективность и безопасность вакцины. Доказано, что у привитых детей после трех лет сохраняется высокий титр защитных антител — от 90 до 100 процентов.

— А старших детей можно привить?

— Существует вакцина и для старших, но в Украине она не зарегистрирована.

Признаки ротавирусной инфекции

Диарея.

Рвота, часто многократная.

Повышение температуры.

Головная боль.

Слабость и вялость.

«Сыпь при ветрянке возникает по всему телу, включая волосистую часть головы»

*— «ФАКТЫ»? Это Вероника из Киева. В садике объявили карантин из-за ветрянки, и я постоянно осматриваю дочку. Чем отличается ветряночная сыпь от высыпаний при других инфекциях?

— Во-первых, пузырьки идут по всему телу, поражая кожу и слизистые. Во-вторых, сыпь обычно появляется и на волосистой части головы. Пузырьки постепенно увеличиваются, а затем так же постепенно усыхают. Они появляются с каждым подъемом температуры: ночью она повышается, а наутро — новая порция сыпи. Хотя кому как повезет: иногда ветрянка протекает настолько легко, что сыпи совсем мало. Обычно малыши хорошо переносят ветрянку, но иногда вирус может поразить головной мозг и вызвать энцефалит, менингит.

— От чего зависит развитие осложнения?

— Сразу скажу, что они бывают изредка, и чаще у людей со скомпрометированной иммунной системой или центральной нервной системой, хроническими заболеваниями. Но чем старше ребенок, тем хуже он переносит течение ветрянки, а взрослые болеют очень тяжело. Человеку, не переболевшему ветрянкой в детстве, желательно сделать прививку, особенно если он находится в группе риска, например, работает с детьми. Также не помешает вакцинация родителям детей дошкольного и младшего школьного возраста, которые не встречались с ветрянкой. Считается, что защитные антитела в организме эффективны десять и больше лет. Если у вас остались еще вопросы, может задать их на моей странице в «Фейсбуке»: www.facebook.com/likarAsonov.

*— Екатерина из Конотопа Сумской области. У соседского мальчика ветрянка, а наша бабушка настаивает, чтобы пятилетняя внучка и дальше с ним играла: мол, заболеет, и у девочки будет хороший иммунитет. Это правда?

— Нет! Когда родители предлагают мне такой способ защиты, я всегда спрашиваю: «А вы уверены, что у вашего ребенка не возникнет осложнение? Вы осознанно хотите его заразить, но ведь сделать прививку — безопаснее и дешевле». Не стоит брать на себя ответственность: сложно предугадать, как отреагирует организм на вторжение вируса и как будет протекать заболевание.

*— Вас беспокоит киевлянка Ирина. Так случилось, что мой внук из-за аллергии не был привит и недавно заболел корью. Теперь мы хотим сделать ему прививку КПК, но меня беспокоит, что корь он уже перенес. Не будет ли прививка слишком большой нагрузкой для иммунитета?

— Не будет. Но вы точно защитите ребенка от краснухи и паротита.

— Как подготовиться к прививке, если ребенок аллергик?

— Главное, чтобы он был здоров. Иногда родители пугаются, когда после укола возникает местная реакция: появляются покраснение, припухлость, ребенок жалуется на боль. Но такая реакция на вакцинацию случается нередко, особенно при введении вакцины АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк). С каждой новой дозой (грудничкам положена трехкратная вакцинация) вероятность местной реакции увеличивается, однако в большинстве случаев за пару дней все приходит в норму.

Как подготовиться к прививке

Перед вакцинацией не давайте ребенку никаких лекарств, укрепляющих иммунитет, не начинайте резко закаливание.

Приводите малыша на прививку в заранее оговоренное время, чтобы не сидеть долго в очереди.

То, что ребенок здоров, должен подтвердить педиатр, проведя осмотр, измерив температуру.

Узнайте, какой вакциной предлагают прививаться.

Поинтересуйтесь у медработника, как облегчить возможную местную реакцию.

«Собираясь в отпуск, в аптечку следует положить защитное средство от солнца, антигистаминное и жаропонижающее лекарство»

*— Прямая линия? Меня зовут Тамара, звоню из города Черкассы. Через недельку с детьми (два и пять лет) едем на море. Что взять с собой в аптечку?

— Жаропонижающее, которое вы всегда даете детям и знаете, что оно помогает. Это лекарство действует и как противовоспалительное, болеутоляющее, поэтому поможет снять боль, если ребенок упал и ушибся. Не забудьте антигистаминный препарат, чтобы справиться с аллергией. Захватите с собой пакетики с раствором для оральной регидратации и сорбенты. Можно взять прокинетики (их используют при тошноте). Пригодится антисептик, которым обрабатывают раны, а также пластыри. В случае возможной простуды выручат солевой раствор для промывания носа и антисептик для ротовой полости.

— Как защитить кожу детей от солнца?

— Сразу скажу, что с 11:00 до 16:00 детям, особенно до трех лет, на пляже находиться нельзя. Одежда должна быть из натуральных тканей (хлопка, льна), светлых тонов и желательно закрывать плечи, спинку. Малыши могут играть под навесом или пляжным зонтом, выходить к морю и плескаться, но не голышом. Чтобы уберечь деток от активного солнца, используйте различные эмульсии, разрешенные для детского возраста. Препарат должен максимально защищать от ультрафиолета (на упаковке смотрите защитный фактор выше 50). Также не помешает взять с собой средство от солнечных ожогов.

*— Это Нина из Херсонской области. С детьми часто ездим на море. Что делать, если сыну (ему два с половиной годика) попадет в ухо вода?

— Уложите малыша на бок, и вода вытечет. Купание дома в ванне не отличается от того, что в море.

— Еще боюсь, что сын будет бегать по гальке босиком и может пораниться…

— Обработайте ранку антисептиком, заклейте пластырем. А о самой главной защите, думаю, вы позаботились загодя, сделав ребенку прививку АКДС, которая, кроме коклюша и дифтерии, защищает и от столбняка. Тогда будете спокойно наслаждаться отдыхом. В противном случае, возможно, придется судорожно искать сыворотку, когда ребенок поранит ногу.

*— Вас беспокоит Юлия из Киева. С маленьким сыном, которому два годика, любим гулять в парке. Расстилаем плед на траве, загораем, играем. Но я очень боюсь, что малыша укусит клещ. Что в таком случае делать?

— Старайтесь не дать клещам такой возможности. На прогулку одевайте малыша в светлую и закрытую одежду — с длинными рукавами и штанинами. Она защитит от солнца и убережет от укусов насекомых. Если пользуетесь репеллентами, то выбирайте именно те, которые подходят возрасту малыша. После прогулки внимательно осмотрите мальчика, обращая внимание на волосистую часть головы, шею, складочки в паховой области, подколенные ямки и подмышки.

— Сын болезненно реагирует на укусы мошки.

— Зачастую в слюне этих насекомых содержится раздражающее вещество, которое вызывает местную реакцию — отечность, покраснение, зуд и болезненные ощущения. У некоторых детей эти проявления усиливаются из-за гиперреакции. Помогут антигистаминные гели.

— Если геля нет под рукой, можно использовать примочки с содой?

— Не думаю, что это сильно облегчит зуд, но при отсутствии лучшего средства — как вариант возможно.

— А что делать при укусе пчелы или осы?

— Точно так же можно использовать антигистаминный гель. Если очень болит место укуса, можно дать жаропонижающее: оно уменьшит боль. Однако когда развивается системная реакция — анафилаксия или отек Квинке, — необходима экстренная медицинская помощь.

Как защитить малыша от укусов клещей и насекомых

Надевайте на детей светлую одежду из натуральных тканей. На светлом фоне легче заметить вредителя.

Используйте репелленты, но только те, которые рассчитаны на возраст ребенка.

Чаще осматривайте детей, а после возвращения домой тщательно проверьте все тело, включая волосистую часть головы. Вытряхните

одежду.

Если после укуса пчелы или осы возникли покраснение, припухлость и зуд, нанесите на пораженное место антигистаминный гель.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему витамин D нужно давать детям даже летом в течение первых лет жизни.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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