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Во Львове размораживают проект строительства метро, чтобы избежать транспортного коллапса
В четверг, 11 июля, во Львове депутаты городского совета поддержали петицию о размораживании проекта строительства метрополитена в городе. Ранее в Киеве стартовало строительство ветки метро на Виноградарь.
Текст обращения во Львовском горсовете зарегистрировал депутат Василий Лозовой.
«Учитывая тот факт, что город Львов перегружен, учитывая пробки и очень большое количество общественного и частного транспорта, предлагаю разморозить проект львовского метрополитена для сохранения архитектурного облика города и безопасности зданий которые занесены в наследие Юнеско», — приводит выдержку из петиции Zaxid.net.
В петиции говорится, что в течение 10−15 лет ко Львову присоединятся несколько близлежащих населенных пунктов и, чтобы предотвратить транспортный коллапс, городу нужно метро.
Напомним, в венском метрополитене появились «ароматные» поезда. В экспериментальном проекте принимают участие поезда на линиях U1 и U6. Двери вагонов «ароматических поездов» помечены цветочными наклейками, предупреждающими о необычных запахах в вагоне.
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