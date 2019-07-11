Происшествия

Спустя два месяца задержан подозреваемый в нашумевшем убийстве семьи фермеров в Николаевской области

В четверг, 11 июля, полиция с привлечением бойцов КОРД задержала подозреваемого в убийстве семейной пары фермеров в Березнеговатском районе Николаевской области. Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

По информации правоохранителей, был отработан круг общения потерпевших и все возможные версии. В итоге следователи остановились на ключевой — убийство из корыстных побуждений.

Был задержан бывший работник погибшего главы фермерского хозяйства, который обоснованно подозревается в совершении преступления.

44-летний местный житель, ранее работавший бухгалтером у погибшего фермера, в 2013 году был уволен за махинации с деньгами. Ему уже сообщено о подозрении в совершении преступлений.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенные им преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Фастове Киевской области убили 42-летнего Олега Коломиеца — директора фермерского хозяйства «Тризуб».

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