Политика

"За меня много дадут": Черновол предложила Зеленскому обменять ее на Сенцова и пленных моряков

Президент Владимир Зеленский может обменять военнопленных украинских моряков и Олега Сенцова на кандидата в народные депутаты из списка партии «Европейская солидарность» Татьяну Чорновол. С таким предложением Черновол выступила эфире телеканала «Эспрессо».

«Если ты говоришь, что надо поменять пленников — меняй! Я готова. Я думаю, что за меня много дадут. Пленных моряков, Сенцова, он уже достаточно отсидел и я готова занять его место. Делай это», — заявила будущий парламентарий.

«Против меня даже фейковое дело в „Рашке“ есть», — написала Черновол в Facebook.

Ранее Черновол возмутилась судебными решениями в отношении беглых политиков «Партии регионов».

Напомним, сегодня президент Зеленский провел первую телефонную беседу с президентом РФ Путиным. Ключевым вопросом было освобождение пленных украинских моряков.

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