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Общество и люди

Дожди и прохлада: какой будет погода на выходных

9:03 12 июля 2019 58
Дождливая погода
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 13 июля, погода в Украине будет мало отличаться от пятничной.

Разве что, грозовые дожди с сильными порывами ветра и грозами уйдут из центральных и южных областей, оставшись в западных регионах, на севере и востоке страны, включая регион Днепра.

В воскресенье, 14 июля, днем в западных областях будет холодно — около +19 градусов днем. На юге — значительно теплее. Там столбики термометров достигнут отметки плюс 25.

Полный текст статьи «Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на июль» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в середине лета на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах шел снег.

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