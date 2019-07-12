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Дожди и прохлада: какой будет погода на выходных
В субботу, 13 июля, погода в Украине будет мало отличаться от пятничной.
Разве что, грозовые дожди с сильными порывами ветра и грозами уйдут из центральных и южных областей, оставшись в западных регионах, на севере и востоке страны, включая регион Днепра.
В воскресенье, 14 июля, днем в западных областях будет холодно — около +19 градусов днем. На юге — значительно теплее. Там столбики термометров достигнут отметки плюс 25.
Полный текст статьи «Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на июль» читайте на сайте «ФАКТОВ».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в середине лета на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах шел снег.
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