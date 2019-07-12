Здоровье и медицина

В своем новом видеообращении о необходимости люстрации чиновников и народных депутатов времен президентства Петра Порошенко, нынешний глава государства Владимир Зеленский прошелся по министрам, которые говорят «о вреде вишневых косточек», заявив, что такие чиновники не нужны.

Вскоре после этого видеобращения на страничке руководителя Минздрава Ульяны Супрун появился текст о полезности вишен. «Вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые. Но всем известно об „опасности“ косточек. Пока нельзя люстрировать их, но все же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы охраны здоровья», — пишет Ульяна Супрун.

По ее словам, 27,8 млн украинцев уже подписали декларации с семейными врачами, в том числе, и пациенты с хроническими заболеваниями, которые в случае необходимости могут получить совет специалиста или квалифицированную помощь.

«Хотя, конечно, нужно помнить и о косточках. Ведь бывает так, что что-то очень мелкое может вызвать огромные проблемы. Особенно это касается вредных привычек или неосведомленности о собственном здоровье или здравоохранении в масштабах страны, — пишет Ульяна Супрун и добавляет: — Не выбрасывайте вишневые косточки на обочину отремонтированных дорог. И не давайте чему-то мелкому „угробить“ ваше здоровье».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун попросила украинцев отказаться от народных способов «исцеления» ячменя, например, при помощи дули, и довериться официальной медицине.

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