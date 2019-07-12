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Выходные будут разными: синоптик рассказала о погоде на ближайшие дни
После теплого и солнечного праздника Петра и Павла, который отмечают в пятницу, 12 июля, выходные в Украине ожидаются дождливыми в западных областях, на севере и местами на востоке. В центральных областях и на юге будет преобладать сухая солнечная погода. Такой прогноз дает синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха будет комфортной, днем +20 + 26 градусов, на юге + 24 + 28 градусов. Ночью, конечно, холоднее, + 12 + 16 градусов, в Карпатах + 8 + 13 градусов.
В воскресенье, 14 июля, дожди с отдельными грозами пройдут на западе и севере, на остальной территории — без существенных осадков.
«Температура воздуха будет какой-то нервной: на западе похолодает до + 17 + 23 градусов, на юге и востоке подтянется лайт-жара, + 25 + 29 градусов, на севере и в центре будет комфортно, + 22 + 26 градусов», — пишет Диденко в Facebook.
В Киеве в субботу и воскресенье днем вероятны локальные дожди, местами с грозой.
«Кто собирается ночью не спать, тому бонус — в ночные часы вероятность дождей в столице и окрестностях незначительна, можно любоваться звездами и блестящим Днепром», — отмечает синоптик.
Температура воздуха в Киеве 13 июля днем + 21 + 24 градуса, 14 июля + 23 + 25 градусов. Ночью предполагается в пределах + 10 + 14 градусов, прохладно.
По ее словам, существенное потепление придет в Украину с 19 июля.
Ранее «ФАКТЫ» писали об аномальной июльской погоде в украинских Карпатах, где в разгар лета на горе Поп Иван Черногорский шел снег и температура воздуха было 3 градуса тепла.
О погоде на второй месяц лета читайте в материале: «Дожди и температурные качели: синоптики дали прогноз погоды в Украине на июль«
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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