Двери проекта «Топ-модель по-украински» голой грудью открыть не получится, — Алла Костромичева

Шоу-бизнес

В самом разгаре работа над третьим сезоном реалити «Топ-модель по-украински» («Новый канал»). Продюсеры подсчитали, что на съемки восемнадцати эпизодов проекта уйдет 115 дней, а это почти четыре месяца. Грандиозный финал намечен на 23 июля, а само реалити появится в эфире канала в конце лета. Заявки на участие в кастинге нового сезона подали более тысячи девушек. На «смотрины» к экспертам попали 300. Из них участницами проекта стали лишь 15 красавиц, которые и сражаются за звание лучшей в Украине топ-модели. Каждый раз команда проекта находит новые, необычные места для съемок. В этом году участницы проходили испытания в здании Малой оперы, возле Киевского моря, на стене многоэтажки и в самых эффектных местах Турции — Каппадокии, Памуккале и Стамбуле. Специально для съемок сезона главный художник по костюмам Людмила Бурлак придумала несколько десятков коллекций! Именно в них участницы снимались в фотосессиях и дефилировали по подиуму. Автором роскошного наряда ведущей реалити, известной модели Аллы Костромичевой, в котором она появится на телекастинге, стал украинский дизайнер Иван Фролов. Стоимость наряда — 100 тысяч гривен! Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие шоу и сериалы покажут телеканалы этой осенью.



«Были девушки, которые буквально шокировали нас на кастинге»

— В этом году мы с экспертами решили вернуться к истокам и сделали сезон исключительно женским, — рассказала «ТелеФАКТАМ» Алла Костромичева. — Ищем модель-музу, которая может вдохновить дизайнера на создание шедевра. Кастинг получился очень сильным. Уровень девушек вырос в сравнении с прошлыми сезонами. Практически все участницы как на подбор, расхождения в параметрах составляют пару сантиметров. Нам сложно было выбрать 15 лучших участниц.

Как шутит наш креативный продюсер Андрей Оленич, в этом году пришли все, кого мамы не пускали на смешанный сезон жить в одном доме с парнями. Но были и девушки, которые буквально шокировали нас на кастинге. Так много обнаженного тела я давно не видела. На подиум выходили девочки и топлес, и поплес. А две разделись прямо перед столом экспертов. У каждого, конечно, своя степень свободы, но двери нашего проекта открыть голой грудью не получится.

В этом сезоне участницы были как на подбор, расхождения в параметрах составляли пару сантиметров

В третьем сезоне модного реалити авторы обещают несколько новинок. Продюсеры решили больше не приглашать для участия в «Топ-модель по-украински» парней. Сменился и эксперт — на место специалиста по мужской моде, участника группы «Агонь» Кости Боровского пришел дизайнер украинского бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский.

— Володя, поздравляем с новой «должностью» эксперта. Какие первые ощущения?

— Признаюсь, смешанные. Как в анекдотах про ожидание и реальность. Я думал, что быть экспертом и оценивать девочек довольно просто. Во время подготовки к показам в рамках Украинской недели моды мы ведь часто проводим кастинг моделей. Но здесь, в телепроекте, своя специфика. Тут нужно не только оценивать девушек, а и самому учиться.

Когда ты только дизайнер, тебе все равно, понимает модель идею твоей коллекции или нет, хотя, конечно, лучше, если понимает. А будучи экспертом, необходимо, так сказать, вырастить модель, вложить в нее свои знания. Поэтому мне пришлось достаточно много работать, учиться быть учителем.

«Изначально я планировал найти новую Милу Йовович. Но это оказалось не так просто»

— Это ваш первый телевизионный опыт?

— Я достаточно плотно был связан с шоу-бизнесом, приехав в Киев. Изначально наш проект Dastish Fantastish был музыкальным, мы писали музыку, организовывали мероприятия. Это был период, когда часто ходил на кастинги ведущих, но с телевидением как-то не складывалось, и в конце концов я успокоился. А через какое-то время получилось, что телевидение само меня нашло.

Кстати, я уже снимался в «Топ-модели по-украински». В финале первого сезона проводил конкурс позирования среди парней. А во втором был экспертом на дефиле «Антиспам». Участники ходили по подиуму с мониторами на головах и в наушниках, через которые транслировался спам. Позже я пригласил их к себе на показы.

— Значит, когда вам предложили стать экспертом проекта, практически не сомневались?

— Вначале был кастинг. Я проходил его наравне с другими претендентами. Хотя фора у меня, конечно, была, команда проекта уже видела, как я выгляжу в кадре.

Признаюсь, изначально довольно скептически относился к проекту. Но когда увидел закулисье, понял, что здесь все по-настоящему. Тут действительно ищут и находят новые лица. Поэтому на пробы пошел без особых раздумий. С одной стороны, это совершенно новый для меня опыт. С другой — абсолютно моя модная сфера. Как говорится, пазл сложился.

Экспертами «Топ-модели по-украински» стали Соня Плакидюк, Владимир Демчинский, Алла Костромичева (ведущая шоу) и Сергей Никитюк

— Как один из судей на кастинге вы искали определенный типаж?

— Изначально я планировал найти и вырастить настоящую легенду, новую Милу Йовович — украинку, которая станет известной во всем мире. Но это оказалось не так просто. На телекастинге было очень горячо — мы с экспертами все время спорили. Мои взгляды немного отличались, хотя, по большому счету, коллеги понимали, что я им «кашу» не испорчу.

Вообще, я не ожидал, что на телекастинг придут так много крутых девушек. Образы некоторых стояли у меня перед глазами даже после окончания съемок. Я пытался сдерживаться, ведь не каждая красивая девушка может быть моделью. Но все равно голосовал за всех, кто мне нравился.

— У вас были свои фаворитки среди пятнадцати участниц нового сезона?

— Знаете, они были у каждого эксперта. Причем все время менялись. Сначала мы оценивали только внешность, но с каждым последующим испытанием понимали, кто из девушек на что способен. Одни развиваются и учатся, а другие пришли на шоу исключительно ради пиара. К примеру, у меня изначально была фаворитка с необычной внешностью, которая идеально вписалась бы в концепцию моего бренда. Но со временем стало понятно, что девушка не раскрывается. На перевоплощении мы сделали ее внешность яркой, но участница все равно осталась в тени. «Забилась в угол» и не выдавала на испытаниях ничего нового.

«Бабушка шила мне одежду, а в школе я говорил, что все это из заграницы»

— Кстати, о вашем бренде. Откуда такое странное название?

— Dastish Fantastish — проект, который мы придумывали вместе с друзьями. Все одного возраста и поколения, «вкусовое созревание» которого пришлось на 90-е годы, когда упал железный занавес и к нам начало просачиваться все новое, яркое. И хотя мы многого не понимали, например, слов в иностранных песнях, но чувствовали смысл интуитивно. Вот тогда и решили взять в качестве названия фразу, которая для нас была срезом всей этой эпохи.

— Вы ведь по специальности дизайнер интерьеров.

— Да, в том числе экстерьеров и окружающей среды. По крайней мере, так гласит запись в моем дипломе, выданном Луцким университетом. Но одеждой я занимался еще со школьных времен. Наверное, это передалось мне в наследство от бабушки — она была портнихой. Я придумывал эскизы, а бабушка шила по ним брюки и рубашки. В школе я всем говорил, что одежду мне привезли из заграницы. Так что с модой у меня связь очень давняя и крепкая.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с одной из самых известных в мире топ-моделей Натальей Гоций, которая стала ведущей украинского шоу «Подиум».

Фото «Нового канала»

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