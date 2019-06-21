Шоу-бизнес

ТВ-сезон

За помощью к экстрасенсам обратилось целое село: какие шоу и сериалы покажут на ТВ этой осенью

Подготовка к осеннему телесезону обычно стартует весной. Летом полным ходом идут съемки популярных развлекательных шоу и сериалов. Заканчиваются кастинги на «Танці з зірками» и «Х-фактор», идет отбор желающих принять участие в очередном сезоне «Холостяка», стартовали съемки «МастерШефа» и «Битвы экстрасенсов». По признаниям телепродюсеров, осенний сезон 2019 года будет очень насыщенным. Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» постоянный психолог шоу «Голос. Діти» Марина Гуменюк рассказала о закулисье проекта.

Участники «МастерШефа» cвои блюда продавали прохожим

Телеканал СТБ снимает девятый сезон кулинарного шоу «МастерШеф». Самым ярким отличием в этом году станет новый судейский состав. На смену Дмитрию Горовенко и Татьяне Литвиновой придут эксперты из «МастерШеф. Профессионалы» Елизавета Глинская и Владимир Ярославский.

— Мне понадобилось время, чтобы переключиться с профессионалов на аматоров, — призналась «ТелеФАКТАМ» Елизавета Глинская. — Когда приносили неправильно пожаренное мясо, я была в недоумении. Но потом вспоминала свои ощущения, когда и сама была аматором.

В начале июня съемки «МастерШеф» проходили в Музее национальной архитектуры и быта «Пирогово».

— В общей сложности участники заработали 60 тысяч гривен, — говорят продюсеры. — Это абсолютный рекорд за все годы, что мы снимаем «МастерШеф».

Осенью выйдет девятый сезон «Зважених та щасливих». На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренерами проекта стали Марина Боржемская (читайте интервью с ней «После первых родов я набрала 20 кг, но через полгода вернулась к прежней форме») и Иракли Макацария. Кстати, подопечные Марины побеждали в трех сезонах шоу.

В этом году за здоровую и счастливую жизнь будут бороться девять мужчин и девять женщин, которых объединяют две проблемы — избыточный вес и одиночество. Среди участников оперная певица Алена Гребенюк (вес 107 килограммов).

«Х-фактор» празднует десятилетие. Создатели проекта готовят множество сюрпризов. Говорят, изменится судейский состав и появится новый ведущий. Съемки шоу начинаются уже в конце июня, а в эфир «Х-фактор» выйдет в сентябре.

В конце августа на СТБ стартует второй сезон романтического реалити «Наречена для тата». Работает над ним студия Анны Калины, создающая также популярный проект «Холостяк». Съемки второго сезона проходят не только в Украине, но и в Израиле.

В разгаре и съемки 20-го сезона мистического реалити «Битва экстрасенсов», которое запланировано на октябрь. За победу будут бороться 12 лучших ясновидящих.

— В новом сезоне зрители узнают тайны самых известных и любимых экстрасенсов страны — финалисты и победители прошлых сезонов «Битвы» будут задействованы в съемках, — рассказал руководитель проекта Антон Мельник. — Мы готовим новый подход к уже знакомым зрителю конкурсам и испытаниям. Впервые к нам за помощью обратилось целое село, сотни людей! Это расследование окажется одним из самых шокирующих.

Неизменным ведущим проекта остается Павел Костицын. А вот судейский состав в новом сезоне пополнится новыми членами жюри, имена которых пока держатся в тайне.

Неизменным ведущим «Битвы экстрасенсов» остается Павел Костицын. Фото канала СТБ

Телеканал «Україна» приступил к работе над новым проектом — «Родичі в турне». Это тревел-шоу в жанре реалити с социальным подтекстом. Две команды, каждая из которых состоит из двух родственников с разницей в возрасте не менее 20 лет, будут путешествовать по Украине и бороться за возможность реализовать свою мечту. Приз проекта — 50 тысяч гривен. Героями программы стали обычные люди, никогда не покидавшие пределы своей области. Ведущий — Григорий Герман.

На канале готовятся и к премьере второго сезона сериала «Капитанша». Съемки новых 16 серий проходили в Украине и на Кипре. Режиссер-постановщик Владимир Янощук. В главных ролях: Анна Михайловская, Александр Ратников, Виталий Салий.

В Киеве заканчиваются съемки мелодрамы «Любимые дети», премьера которой состоится в начале осени. Главные роли играют: Дарья Трегубова, Дарья Волга и Нина Касторф.

— Я играю маму взрослой девушки, — говорит Даша Трегубова. — Моей родной дочери Полине семь лет, а экранной — девятнадцать. По сценарию, моя героиня родила очень рано. Такая роль — не только актерский опыт, он пригодится и в реальной жизни.

Утреннее шоу «Ранок з Україною» будет выходить в эфир все лето. Как и проект «Говорить Україна». А вот «Реальная мистика» и «Звездный путь» уйдут в отпуск.

Канал «Украина» возобновил показ ток-шоу «Главная тема. Выбор». Запланирован и спецмарафон в день голосования, 21 июля. Ведущие проекта — Елена Кот, Анна Панова и Олег Панюта.

В эфире появятся новые серии криминальной комедии «Пес»

В Киеве идут съемки третьего сезона реалити «Топ-модель по-украински» («Новый канал»). По решению зрителей, он будет исключительно женским. За приз сражаются 15 красавиц. В этом сезоне в судейской команде проекта произошла замена. Место эксперта по мужской моде Кости Боровского занял дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир Демчинский. Ведущая проекта осталась неизменной — украинская топ-модель Алла Костромичева.

Началась работа и над новым сезоном шоу «Хто зверху?». Его ведущие — Сергей Притула и Леся Никитюк. Звездными гостями впервые стали MELOVIN, Илона Гвоздева и группа Yuko.

Началась работа и над новым сезоном шоу «Хто зверху?». Его ведущие — Сергей Притула и Леся Никитюк. Фото «Нового канала»

Леся Никитюк занята еще в одном развлекательном проекте «Нового канала» — «Хто проти блондинок?». Самые яркие блондинки страны вызывают «звездных» мужчин на интеллектуальную дуэль. Героями шоу станут Влад Яма, Андре Тан, Иракли Макацария, Александр Скичко, Сергей Бабкин.

В десятом юбилейном сезоне «Ревизора» появится Юлия Панкова — журналист и бывшая ведущая проекта расследований «Инсайдер».

Традиционно летом «Новый канал» снимает несколько сериалов. Идет работа над продолжением успешного ситкома «Будиночок на щастя», молодежным триллером «Первые ласточки», историей о молодых людях, решивших посвятить свою жизнь медицине, «Медфак» и мелодрамой «Подорожники» с Олесей Жураковской в главной роли.

ICTV готовит три комедийных сериала. В конце осени в эфире появятся новые серии криминальной комедии «Пес». По словам режиссера, в пятом сезоне зрителей ждут новые захватывающие сюжеты, головоломки и непредсказуемые развязки.

— Первый, кого я увидел на съемочной площадке, был пес Муха, — рассказал актер Никита Панфилов. — Я по нему невероятно соскучился и счастлив, что мы продолжаем работу. Сам с нетерпением ждал приключений моего героя.

Команда фильма осталась неизменной: продюсеры — Виктор и Артем Приходько, режиссеры — Николай Каптан и Игорь Забара. Звезда сериала — овчарка Мухтар.

Комедийный детектив «Заклятые друзья» сейчас в процессе съемок. В центре событий два детектива-напарника, которым суждено принять вызов и вступить в борьбу со злоумышленниками в провинциальном городке. В главных ролях литовский актер Джеймс Стратес и белорус Сергей Новицкий.

Команда «Дизель Студио» работает над сериалом «Выжить любой ценой», премьера которого состоится в начале осени. В центре сюжета молодая семья — Вика, Саша и их сын Алексей, к которым неожиданно нагрянули родители Вики. Главные роли играют Виктория Булитко, Александр Бережок, Егор Крутоголов и Виталина Библив.

— Каждая украинская семья должна узнать себя в этом ситкоме, — рассказал Егор Крутоголов. — Мой сын Лева, слушая, как я читаю дома сценарий первых сцен, спросил: «Ой, папа, а это что, про мою воспитательницу из детского садика?»

На «1+1» в разгаре подготовка «Танців з зірками». Кто из популярных артистов примет участие в проекте, пока держится в секрете.

— В этом сезоне телезрителей ждет много сюрпризов, — рассказал руководитель проекта Владимир Завадюк. — Мы прислушиваемся к мнению зрителей и каждый год приглашаем самых востребованных звезд украинского шоу-бизнеса. Обновится судейская тройка, а один из наших хореографов, возможно, выйдет на паркет в качестве участника.

Стартует также продолжение сериала «Останній москаль» — комедия «Великі Вуйки», где уже полюбившиеся зрителю герои попадут в новые обстоятельства. Съемки проходят сейчас в живописных местах столицы. Не все герои «Останнього москаля» появятся в новом сериале, но зрители точно увидят любимых персонажей, которых сыграли Владимир Горянский, Юрий Горбунов, Владимир Николаенко и Наталья Корецкая. Роли в фильме получили и звезды «Скаженого весілля» Инна Приходько и Арам Арзуманян, изменившие свою внешность.

На канале активно идут съемки 16-серийной комедии «Отмороженный», главную роль в которой исполняет актер, певец, тренер вокального проекта «Голос. Діти» Дзидзьо.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» бессменный ведущий «Сніданку з «1+1» Руслан Сеничкин рассказал, что занимается танцами и сейчас, собирает рецепты для кулинарной рубрики и досконально изучает свою родословную.



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