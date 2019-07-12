Эксперты прогнозируют крайне низкую явку избирателей на парламентских выборах: названа причина

Общество и люди

21 июля, в день голосования на выборах в Верховную Раду, явка избирателей ожидается ниже, чем она была на президентских выборах. Об этом во время брифинга сказала координатор Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская.

«Мы не прогнозируем высокой явки избирателей. К сожалению, летний период негативно влияет на этот аспект любых политических событий», — заявила она.

По словам Айвазовской, по состоянию на 12 июля более 160 тысяч граждан временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса. Она напомнила, что конечная дата для изменения места голосования 15 июля.

Эксперт отметила, что на президентских выборах, по данным социологов, о готовности принять участие в выборах заявляли 80% избирателей.

«Сейчас о готовности участвовать в выборах заявляют около 60%. От 60 мы можем отнять 25, а то и 20%, и понимаем 40−50%», — добавила она.

Напомним, президент Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении выборов на 21 июля. Среди причин роспуска Рады в команде Зеленского называли отсутствие коалиции.

Как писали «ФАКТЫ», в четверг, 11 июля, народные депутаты Верховной Рады восьмого созыва в свой предпоследний рабочий день вышли на крыльцо парламента и сделали фото на память, а спикер Андрей Парубий произнес эмоциональную речь.

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