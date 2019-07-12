ЕСПЧ "сдал" Бекирова: тяжело больного узника Кремля вернули в СИЗО

Украина

Европейский суд по правам человека приостановил применение срочных мер в отношении украинского политзаключенного Эдема Бекирова, и теперь его вернули в СИЗО из Симферопольской клиники. Соответствующее решение суд принял на основании сообщения правительства РФ. Напомним, в июне Amnesty International запустило срочную акцию по спасению Бекирова, состояние которого постоянно ухудшается.

Комментируя сообщение российских властей, правозащитники Украинского Хельсинского Союза уточнили, что ЕСПЧ не отменил, а только остановил выполнение решения о срочных мерах, обязав правительство РФ провести полное обследование Бекирова по каждому из диагностированных у него заболеваний. Информация об итогах обследования должны быть представлена суду не позднее 27 июля 2019 года.

Отмечается, что Москва сообщила ЕСПЧ о том, что 29 июня Бекиров был обследован кардиологом и эндокринологом в больнице Симферополя, и те якобы не нашли противопоказаний для содержания человека с ампутированной конечностью и прогрессирующим диабетом в СИЗО.

Юрист Центра стратегических дел УХС Анастасия Мартиновская назвала циничными аргументы РФ, которые Москва представила в ЕСПЧ.

«Они (представители властей РФ. Ред.) говорят, что защита не предоставила медицинских документов или обследований, которые бы опровергали заявления оккупационной власти об удовлетворительном состоянии здоровья господина Бекирова. Но не учитывают, что РФ сама отказывает на национальном уровне в проведении необходимых обследований», — заявила Мартиновская.

Бекиров был задержан в Симферополе российскими спецслужбами 12 декабря 2018 года по подозрению в приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ), а затем арестован. В начале 2019 года стало известно, что российские тюремщики отобрали о заключенного костыли, лишив его возможности передвигаться.

14 мая Бекирова вывозили из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов. 28 мая адвокат украинского политзаключенного рассказал, что состояние здоровья подзащитного «критически ухудшилось».



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