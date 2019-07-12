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Sea Breezе-2019: США готовы поддерживать страны — партнеры НАТО (фото, видео)
В пятницу, 12 июля, завершились международные учения «Си Бриз-2019», которые стартовали 1 июля. Торжественная церемония закрытия прошла в одесском Доме офицеров, где огласили итоги совместных военных маневров 19 стран, а также наградили наиболее отличившихся военнослужащих.
«Украина, США и все остальные участники вновь показали всем свои устремления и возможности выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению стабильности в кризисном регионе. Мы ответили на все провокации гибридной войны и попытки демонстрации силы со стороны РФ во время учений. Надеюсь, эти учения и наши слаженные действия заставят РФ выполнять правила международного морского права, и, в случае нарушений — отвечать за свои поступки», — отметил командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко.
Руководитель учений от американской стороны, капитан Метью Леман подчеркнул, что страны-партнеры вновь продемонстрировали готовность слаженно реагировать на любые военные вызовы и угрозы.
«Эти учения показали готовность США помогать и поддерживать страны — партнеры НАТО. Наш девиз прост: мы поддерживаем друг друга и выполняем задачи плечом к плечу в Черноморском регионе», — сказал Мэтью Леман.
Феноменальными назвал результаты СИ Бриз-2019 руководитель учений от Украины, заместитель командующего ВМСУ Алексей Неижпапа.
«Все задачи, поставленные руководством, выполнены в полном объеме. Мы достигли полного взаимопонимания. Наши корабли прошли более двух тысяч миль, наши пехотинцы более 300 раз прыгали с парашютами, водолазы провели под водой более 300 часов, наши летчики более 300 часов провели в воздухе», — подчеркнул Алексей Неижпапа.
В последний день учений состоялся совместный морской выход участников маневров. 15 боевых кораблей выстроились в эффектный «квадрат»: четыре строя фронта и четыре колонны.
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