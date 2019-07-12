Скорпиона ждет хорошее известие, а Весы — карьерный рост: гороскоп на неделю

Стиль жизни

Эксклюзивный астрологический прогноз «ФАКТОВ» для всех знаков зодиака

ОВЕН. Не исключено, что получите в предстоящий период заманчивое предложение, от которого не в состоянии будете отказаться. Помните о том, что следует контролировать не только свои действия, но и мысли — это защитит от возможных ошибок и недоразумений.

ТЕЛЕЦ. Ваши профессиональные навыки и деловая хватка будут в полной мере востребованы. Правда, не следует слишком много внимания уделять мелочам, которые не влияют на конечный результат. Домашние хлопоты помогут переключиться и успокоиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Излишняя эмоциональность редко помогает работе, поэтому необходимо уметь брать себя в руки. Весьма вероятно, что случайно встретите человека, с которым были знакомы очень давно, но ваши пути разошлись. Приятные воспоминания сблизят вас опять.

РАК. От обязательств, которые вы когда-то взяли на себя по глупости, наконец-то можно будет избавиться со спокойной душой. Четко определите для себя приоритеты и не тратьте силы и время на второстепенные вещи.

ЛЕВ. Обстановка в коллективе достаточно напряженная и вы единственный, кто сможет разрядить ее. Во всех делах и отношениях полагайтесь исключительно на собственную интуицию и помните, что, уступая, больше приобретаете, чем теряете.

ДЕВА. То, что было еще вчера заоблачной мечтой, в настоящее время вполне может стать реальностью. Если появится желание сменить круг общения, смело можете сделать это. Направьте свою энергию на решение бытовых проблем.

ВЕСЫ. На службе все идет наилучшим образом. Имеете все шансы для того, чтобы подняться на более высокую ступеньку карьерной лестницы. И хотя некоторые планы придется менять по ходу действия, в результате вы все равно останетесь в выигрыше. Учитесь сдерживать эмоции.

СКОРПИОН. Не исключено, что получите новость, которая обрадует вас. Без всякого сожаления расставайтесь с вещами, которые отслужили свой срок. Будьте смелее в разговоре с малознакомыми людьми. Больше внимания уделяйте родственникам старшего возраста.

СТРЕЛЕЦ. Для вас очень важно сейчас уметь сосредоточиться на главном. Слушать советы окружающих можно, но это вовсе не означает, что следует непременно соглашаться с ними. Не откладывайте свои дела в долгий ящик -- они могут там залежаться.

КОЗЕРОГ. Конфликты и споры не принесут никакой пользы, поэтому стоит их всячески избегать как на работе, так и в личной жизни. Не забудьте нанести визиты вежливости людям, с которыми придется в будущем тесно сотрудничать.

ВОДОЛЕЙ. Препятствия, возникающие на вашем пути, не должны стать преградой, если цель, которую вы поставили, действительно, великая. Нужно иметь смелость признать свои ошибки и попросить прощения у тех, перед кем вы действительно провинились.

РЫБЫ. Ваша точка зрения может быть сто раз верной, но это вовсе не означает, что необходимо навязывать ее близким или коллегам. Энергия и напор, с которыми вы беретесь за дело, обязательно принесут положительный результат. Неплохо бы заняться благоустройством собственного дома.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», на этой неделе, 17 июля, в 00:31 по киевскому времени произойдет частичное лунное затмение. О том, что оно несет жителям Земли, как себя вести в это время и чего опасаться, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок.

Кроме того, «ФАКТЫ» публиковали гороскоп на июль от известного астролога.

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