В столичных "Жулянах" массово отменяют и задерживают рейсы: что происходит

Общество и люди

В ночь на субботу, 13 июля, в столичном аэропорту «Киев» начали массово отменять рейсы. Ранее сообщалось о ЧП в Жулянах — самолет авиакомпании «Белавиа» сообщением «Киев-Минск» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

В редакцию «ФАКТОВ» обратилась одна из пассажиров — Татьяна, которая ночью не смогла улететь в Польшу. «Я специально купила билет за три месяца до поездки, когда на него была отличная цена. И вот с четыре часов ночи сижу в аэропорту. Рейсы все отменяют. Некоторых пассажиров увозят в „Борисполь“ на другие рейсы. А мы сидим. Вернее, стоим. В кассу на возврат денег или обмен билета. На весь"Визэйр» работает только одна касса. Уже два часа стою в очереди, но это, видимо, надолго", — рассказывает Татьяна и иллюстрирует свои слова фотофактами.

Есть информация о задержках и отмене рейсов и на табло аэропорта.

«Среди пассажиров ходит информация, что это ЧП из-за неудачного приземления (или вылета) самолета, который повредил взлетную полосу», — продолжает Татьяна и добавляет, что в Жулянах застряло много людей, отправляющихся в отпуск: «Много едут отдыхать. В Афины, например, через 3 дня следующий рейс. У меня в приложении написано, что я уже в Варшаве. Жалко мужчину, который хотел сэкономить деньги и захотел экскурсий — купил билеты с пересадками до Токио. Как он кричал и матерился! Ему вернут деньги только с Киева или поменяют».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в аэропорту «Киев» им. Сикорского произошло ЧП — травмировалась 18-летняя девушка, на которую упал шкаф.

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